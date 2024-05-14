FETÖ'cü Enes Kanter hakkında cinsel taciz suçundan soruşturma - Son Dakika
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FETÖ'cü Enes Kanter hakkında cinsel taciz suçundan soruşturma

FETÖ\'cü Enes Kanter hakkında cinsel taciz suçundan soruşturma

ABD'li aktivist yazar Haley Byrd Wilt, FETÖ'cü Enes Kanter'in sözde insan hakları savunuculuğu yaptığı bir toplantıda mağdur kadınlara mesaj yoluyla cinsel tacizde bulunduğunu öne sürdü. Hong Kong'lu aktivist Chung Ching Kwon da 2022 yılında benzer bir durumu ifşa ederek Kanter hakkında üçlü ilişki istediği iddiasını ortaya atmıştı.

14.05.2024 16:49
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ABD'li aktivist yazar Haley Byrd Wilt, FETÖ'cü eski basketbolcu Enes Kanter'in insan hakları savunuculuğu adı altında katıldığı bir toplantıda kadınlara cinsel tacizde bulunduğunu öne sürdü.

HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILMIŞ

Türkiye'yi hedef alan açıklamalarıyla gündeme gelen FETÖ'cü Enes Kanter, bu kez başka bir skandalla gündeme geldi. ABD'li yazar ve aktivist Haley Byrd Wilt, Enes Kanter hakkında insan hakları toplantısına katılan kadınlara cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle soruşturma açıldığını iddia etti.

FETÖ'cü Enes Kanter'e cinsel taciz suçundan soruşturma başlatıldı

BİRÇOK KADIN MARUZ KALMIŞ

Wilt, "İnsan Hakları Dünyasında Cinsel Taciz Sorunu Var" başlıklı 'Notus'ta yayınladığı yazıda bir çok kadın aktivistin cinsel tacize maruz kaldığını ancak davanın zarar görmemesi adına sessiz kaldığını açıkladı. NOTUS'ta yer alan yazıda bu tacizcinin FETÖ'cü Enes Kanter olduğu belirtildi. Yazar Wilt, tacizi bilen üç kaynağın olayı teyit ettiğini ve Oslo Özgürlük Forumu'nu düzenleyen insan hakları kuruluşu Human Rights Foundation tarafından Enes Kanter'e soruşturma açıldığını yazdı

2022 YILINDA DA BENZER BİR OLAY YAŞANMIŞTI

Hong Kong'lu aktivist Chung Ching Kwon da, 2022 yılında benzer bir durumu ifşa etmişti. Kwon, çok tanınmış bir aktivistin (eski bir sporcu) genç kadınları "avladığını" ve onlara gece geç saatlerde uygunsuz mesajlar gönderdiğini belirtmişti. Chung Ching Kwon, paylaşımında "İnsan hakları topluluğunda #metoo hareketi yaşanabilir mi? Son örnek: Çok ünlü bir ödüllü aktivist (eski bir sporcu) genç kadınları avlamak için konferanslarda dolaşıyor. Gece geç saatte kadın katılımcılara gönderilen mesajlar, 'sarılmak' davetleri içeriyor. Farklı bir konferansta gönderilen bir mesajda ise açıkça üçlü bir ilişki teklif ediliyor" ifadelerine yer vermişti.

İşte Chung Ching Kwon'un o paylaşımı;

FETÖ'cü Enes Kanter'e cinsel taciz suçundan soruşturma başlatıldı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Son Dakika Spor FETÖ'cü Enes Kanter hakkında cinsel taciz suçundan soruşturma - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Turan Akhan: babasının yolunda ?????? 20 1 Yanıtla
    veysel unlu: Dedesinin. Yolunda dogrusu???? 9 3
  • Mert kursun : Umarim forst leydininde numarasi vardir fotocude 14 2 Yanıtla
  • serkan keskin: adamin son iki harfi 6 1 Yanıtla
  • Ali Kublay: O ABD nin sorunu bize ne ne bekliyorlardı okulmu yaptiracakti 1 0 Yanıtla

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