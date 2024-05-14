İstanbul'da suya yüzde 36 ile 53 oranında zam - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul'da suya yüzde 36 ile 53 oranında zam

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İstanbul'da suya yüzde 36 ile 53 oranında zam yapıldı. Kabul edilen teklifle birlikte İstanbulluların konutlarda kullandığı birinci kademe su birim fiyatı 23.72 liradan 32.28 liraya yükseldi.

14.05.2024 18:26
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) mayıs ayı olağan meclis toplantılarının ikinci oturumu İBB Merkez Binası Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. Meclis birleşiminde İSKİ'nin olağan genel kurulu gerçekleştirilirken İSKİ'nin suya zam teklifi görüşüldü. İSKİ, konut ve iş yerlerinde kademe kademe yüzde 36 ile yüzde 53 arasında değişen oranlarda zam istedi. Teklifi mecliste revize edilmeden AK Partili Meclis üyelerinin, "hayır" oyuna karşın CHP'li üyelerin, "evet" oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

KONUTLARDA KULLANILAN SUYA YÜZDE 36 ZAM

İSKİ Genel Kurulu'nda zamlı tarifenin oy birliği ile kabul edilmesiyle suya tüm kademelerde ve kullanımlarda yüzde 36 ile yüzde 53 arasında değişen oranlarda zam yapıldı. İstanbulluların yüzde 75'inin kullandığı birinci kademe konut tarifesine yaklaşık yüzde 36 zam yapıldı.

Yeni tarifeyle birlikte konutlarda 0-15 metreküp arası 1'inci kademenin birim fiyatı 23.72 liradan 32.28 liraya, 16-30 metreküp arası ikinci kademenin birim fiyatı 34.14 liradan 49.17 liraya yükseltilirken 31 metreküp ve üzeri 3'üncü kademenin birim fiyatı ise 46.49 liradan 71.10 liraya çıkarılmasına karar verildi.

İstanbul'da suya yüzde 36 ile 53 oranında zam

İŞ YERİNDE KADEMELER YENİDEN DÜZENLENDİ

İş yerlerindeki kademeler ise yeniden düzenlendi. Önceki kademelendirmeye göre en düşük kademe, 62.14 lira, en yüksek kademe ise 71.88 liraydı. Yeni düzenlemeye göre ise, iş yeri birinci kademe 0-15 metreküp arası 84.51 lira, ikinci kademe olan 16-50 metreküp arası 89.49 lira, üçüncü kademe 51-100 metreküp arası 109,98 lira ve 101 metreküp üzeri olan dördüncü kademe fiyatı ise 114,99 lira olarak belirlendi.

KIRSAL MAHALLE TARİFELERİ DE YÜKSELTİLDİ

Tarife değişikliği ile mahalle olmuş yerlerde ve kırsal mahallede konut birim fiyat 5.92 liradan 21.12 liraya, ortak sayaç konut/ konut inşaatı şantiyesi 34.14 liradan 114,99 liraya yükseldi. Yasa ile mahalle olmuş kırsal yerlerde işyeri tarifesi 15.53 liradan 21.12 liraya, kırsal mahalle olan yerlerde işyeri, 15.53 liradan 21.12 liraya, ortak sayaç iş yeri, iş yeri şantiyesi 71.88 liradan 114,99 liraya yükseldi.

İstanbul\'da suya yüzde 36 ile 53 oranında zam

İstanbul, İSKİ, Zam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'da suya yüzde 36 ile 53 oranında zam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (41)

  • Selami Karagülle: HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLUYOR MU İSTANBUL 129 30 Yanıtla
  • Selami Karagülle: Önceki dönem meclis çoğunluğu Cumhur ittifakında olduğundan dolayı %25’ten fazla zam yapamıyorlardı şimdi önleri açıldı %53 Yetmez %100 olsun bu millet bunu hak ediyor 98 17 Yanıtla
    ferhat eser: selami bugün aşırı derecede makarna yüklemesi yapmış kafası güzel kusuruna bakmayın 20 66 ferhat eser: az çek şu makarnayı az selami efendi :)) 12 51 Selami Karagülle: Ferhat eser Aslında her şey hemşirenin vurulması gereken yere değilde kafana vurmasıyla başladı o yüzden algılamada sıkıntı çekmen çok normal 33 6 mustafa sagdic: elektrige son 3 yilda yuzde 450 zam gelmis. bunu da yorumla 13 12 Selami Karagülle: Mustafa sağdıc Son 4.5 yılda istanbul da suya %500 zam yapıldı 15 4 Ahmet eren Kacmaz: Ferhatada tineri vermiiler çek çek çektikce çekmiş DDD 11 3
  • Gültekin Çetinkol: yuh olsun size ULAN yuh 49 9 Yanıtla
  • Yusuf Çarman: Hak ettik. 32 3 Yanıtla
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SON DAKİKA: İstanbul'da suya yüzde 36 ile 53 oranında zam - Son Dakika
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