Milli Eğitim Bakanı Tekin: Öğretmenlik Meslek Kanunu haftaya Meclis'e gelecek - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Tekin: Öğretmenlik Meslek Kanunu haftaya Meclis'e gelecek

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun önümüzdeki hafta Meclis'e geleceğini duyurdu. Kanun taslağında ise şiddete karşı yeni tedbirler yer alıyor.

14.05.2024 18:29
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Öğretmenlik Meslek Kanunu haftaya Meclis'e gelecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun haftaya Meclis'te olacağını duyurması sonrası kanunun detayları merak konusu oldu. Şiddete karşı 4 maddenin yer aldığı kanun teklifinde, bu hafta yapılacak toplantı ile son şekli verilecek.

CEZALAR YARI ORANDA ARTIRILACAK

Kanun teklifine göre, okullarda yönetici, öğretmen ve diğer personele yönelik "kasten yaralama, hakaret, tehdit ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında" cezaların yarı oranda artırılması öngörülüyor. Hapis cezasının ertelenmesi hükümlerinin uygulanmaması da kanun teklifinde yer alıyor.

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Öğretmenlik Meslek Kanunu haftaya Meclis'e gelecek
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

ÖZEL OKULLARDA ŞİDDETE UĞRAYAN ÖĞRETMENLER KAMU GÖREVLİSİ SAYILACAK

Teklifte dikkat çeken bir diğer düzenleme ise, özel okullarda görev yapan öğretmenlerin de şiddete maruz kaldıkları durumlarda kamu görevlisi sayılması.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Bakan Tekin, taslakta öğretmenlere karşı şiddete ilişkin suçlarda cezaların artırılmasına yönelik madde olduğunu açıklamıştı.

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Öğretmenlik Meslek Kanunu haftaya Meclis\'e gelecek

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Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Tekin: Öğretmenlik Meslek Kanunu haftaya Meclis'e gelecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Doğrucu Davud: Dünyanin hiçbir yerinde üniversite bitirenleri devlet atamak zorunda değil zorla göndermiyorlar. devlet ihtiyacı kadar alıyor zaten şu anda zaten %9 oranında ögretmen fazlaligi var bazı yerlerde 11 26 Yanıtla
    Ahmet Ateş: Süt oğlan dünyanın hiç bir yerinde gelişi güzel bölümler açılmaz ihtiyaca göre bölümler açılır, işsizliği az göstermek icin ilk öğretim gibi her yere ünv açıp insanların dört beş senesini heba edip ne haliniz varsa görün olmaz, ona göre iş sahası açılması gerekir. 30 1 Ahmed Mehmed: Atanamayan çocuğun olursa belki anlarsın 9 0 ORHAN Tutum: Konuşmak için konuşma 4 0
  • Ahmet Ateş: Ünv öğretmenlik alanları kapatılsın, Mezun olan yaklaşık bir milyon öğretmen adayı kamuda baska yere yerleştirilsin 4 sene heba olmasın. 22 0 Yanıtla
  • Adem Basibuyuk: Şiddetin mesleği olmaz. Her kim işini şiddetle çözmeye yelteniyorsa en ağır ceza verilsin. Konuşarak anlaşmayı ögrenmeli bu millet 21 0 Yanıtla
  • Zafer Bekler: Y bırbırınızden haberınız yok her sen 80 bın öğretmen mezun oluyo en az nıye bu kadar çok o zaman yök baska sız baska 5 0 Yanıtla
  • Kent Elektronik: Öğretmenler 65-67 yaşına gelmiş halâ emekli olmuyor nedeni ise gazla maaş az emekli olmaz Buda kanunlaşmalı çünkü genç öğretmenler hep dışarda kaldı 2 0 Yanıtla

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