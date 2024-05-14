TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'den gülümseten sözler: Ben bir cevap vereceğim internete düşeceğiz - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'den gülümseten sözler: Ben bir cevap vereceğim internete düşeceğiz

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CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e kendisine söz vermediğini söyleyerek, ''Bana ne zaman vereceksiniz başkanım? Bana 30 saniye verdiniz. Arkadaşlara üç dakika verdiniz.'' diye seslendi. Önder'in Tanal'a, ''Ben bir cevap vereceğim internete düşeceğiz ondan sonra'' şeklindeki yanıtına Genel Kurul'daki milletvekilleri güldü.

14.05.2024 18:00  Güncelleme: 18:13
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TBMM Genel Kurulu'nda kendisine söz verilmediğini söyleyen CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, "Bana ne zaman vereceksiniz başkanım? Bana 30 saniye verdiniz. Arkadaşlara üç dakika verdiniz." sözleriyle TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e tepki gösterdi. Önder'in, "Ben bir cevap vereceğim internete düşeceğiz ondan sonra" şeklindeki yanıtı salonda gülüşmelere neden oldu.

"BANA NE ZAMAN SÖZ VERECEKSİNİZ?"

TBMM Genel Kurulu'nda renkli anlar yaşandı. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e kendisine söz vermediği söyleyerek tepki gösterdi. Tanal, "Bana ne zaman vereceksiniz başkanım? Bana 30 saniye verdiniz. Arkadaşlara üç dakika verdiniz. Şanlıurfalıları bari siz mağdur etmeyin başkanım" dedi.

"BEN BİR CEVAP VERECEĞİM İNTERNETE DÜŞECEĞİZ SONRA"

TBMM Başkanvekili Önder ise Tanal'a dikkat çeken bir yanıt verdi. Önder, "Ben bir cevap vereceğim internete düşeceğiz ondan sonra" ifadelerini kullandı. Önder'in sözleri salonda gülüşmelere yol açtı.

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder\'den gülümseten sözler: Ben bir cevap vereceğim internete düşeceğiz

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Son Dakika Politika TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'den gülümseten sözler: Ben bir cevap vereceğim internete düşeceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • deyvani10 : sırri süreyya adam gibi adamdır 62 33 Yanıtla
  • Liya Tastan: Siyasi görüşü bana ters olsa bile çok sempatik bir adam 47 11 Yanıtla
    Harun Çelik: Siyasi görüşü sana uyanlar bu arkadaşla her gün yemek yiyip çay kahve içiyor bil istedim 28 8
  • ferhat eser: sırrıcım iyiki cevap vermemişsin yoksa önümüzdeki 10 seneye damga vururdun 26 3 Yanıtla
  • Sabri İnce: Bu millet size yıllardır veriyor yetmiyormu (!) 23 2 Yanıtla
  • Sabri İnce: Ölçüsüz cümle kurarsan alacağın cvp zoruna gitmesin :)))) Durum ortada . 7 3 Yanıtla
  • Aa: biz anladık zaten 9 1 Yanıtla

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