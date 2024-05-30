Bakan Özhaseki evine haritalama uçağıyla mı gidiyor? Bakanlık iddiayı doğrulayıp 'tasarruf' vurgusu yaptı

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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada gündem yaratacak bir iddiada bulunup "Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki devletin uçağıyla seyahat ediyor. Aslında bu uçağı Tapu ve Kadastro havadan çekim için kullanması lazım ama Bakan Ankara'dan evine, Kayseri'ye gidiyor. Bu uçağı özel işleri için kullanıyor. Millete kemer sıktıran politikalar uygulayanların sıktığı tek şey uçaktaki emniyet kemeri" diye konuşmuştu.

İDDİA SONRASI BAKANLIKTAN AÇIKLAMA VAR

Başarır'ın gündeme getirdiği iddiaya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yanıt gecikmedi. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, söz konusu uçağın kullanıldığı doğrulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Bakanlığımızın bağlı kuruluşu olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü uhdesinde bulunan tapu ve kadastro uçağı; hava açık olduğunda ortofoto haritalama, kaçak yapıların tespiti, kentsel dönüşüm çalışmaları ve afet yönetimi gibi hizmetler için kullanılmaktadır.

"BU UÇAK BELİRLİ ZAMANLARDA BAKANLIĞIMIZA HİZMET VERMEKTEDİR"

Bununla birlikte, Tapu ve Kadastro uçağının mevcut hizmetlerinin dışında, bakanlığımızın çalışmalarının daha hızlı, daha verimli ve daha etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi ve bu hizmetlerin vatandaşlarımıza bir an evvel sunulması için Bakanlığımız ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arasında 2018 yılında bir protokol imzalanmıştır. İmzalanan protokole uygun olarak bu uçak görev uçuşu gerçekleştirmediği zamanlarda, 2018 yılından bugüne kadar çeşitli vesilelerle planlanan il ziyaretlerinde ayrıca deprem, yangın, sel gibi afet süreçlerinde ve tarifeli uçuşların programlarla örtüşmediği zamanlarda Bakanlığımıza hizmet vermektedir. Yine bin yılın afetinden etkilenen illerimizin imar ve inşası ve vatandaşlarımızın bir an evvel güvenli konutlarına kavuşması ve çalışmaların takibi için de sıklıkla deprem bölgesine gidilmektedir. Deprem bölgesinde yer alan iller arasında, uçuşların olmadığı lokasyonlar için de bu uçak zaruriyetten dolayı kullanılmaktadır.

"ULAŞIM GİDERLERİNDEN TASARRUF SAĞLAMAKTADIR"

Söz konusu uçağın son dönemdeki uçuş rotalarına ilişkinse şu ifadeler kullanıldı: İl ziyaretleri ve açılışlar kapsamında bu uçakla; 11 Mayıs'ta Kayseri'de açılışı gerçekleştirilecek olan Akıl Küpü Kütüphanesi ve İkinci Bahar Evi ile Şükrü Karaca Aile Sağlığı Merkezi ve Parkı için, 10 Mayıs akşamı Kayseri'ye ziyaret gerçekleştirilmiştir. Programın tüm bilgi ve içerikleri Sayın Bakanımızın sosyal medya hesaplarında mevcuttur. Aynı zamanda Tapu ve Kadastro uçağı, ulaşım giderlerinden de Bakanlığımıza ve devletimize maliyetten tasarruf sağlamaktadır. Yine Bakanlık heyetimizce toplu olarak kullanılan uçağın maliyet hesabına bakıldığında da ciddi bir tasarruf edildiği görülecektir. Bu anlamda bahsi geçen uçağın, bazı basın ve yayın organlarında söylendiği gibi özel işlerde kullanıldığı ve tasarruf tedbirlerine aykırı olduğu iddiası bir iftiradan ibarettir."