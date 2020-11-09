09 Kasım 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

09 Kasım 2020 Trt1 Yayın Akışı
09.11.2020 06:42
09 Kasım 2020 Pazartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
02:10 Yer Çekimi
03:00 Böyle Bitmesin
03:30 Fazlası Zarar
04:45 Şefin Özel Konuğu
05:00 Nirvana Alevler İçinde
05:45 Seksenler
06:35 Acemi Anneler
06:45 Böyle Bitmesin
08:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
09:10 Diriliş Ertuğrul
11:00 Gönül Dağı
11:50 Enine Boyuna
13:00 Şefin Özel Konuğu
13:40 Fazlası Zarar
13:55 Gönül Dağı
15:45 Acemi Anneler
16:30 Gönül Dağı
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu
20:00 Tövbeler Olsun
23:45 Kalk Gidelim
Son Dakika RTÜK Başkanı Şahin, Berat Albayrak'a destek verince CHP'li üye tepki gösterdi Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilisi, Berat Albayrak'ın istifasını doğruladı Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açtı? Paylaştığı fotoğraf her şeyi ele verdi Fatih Terim'den milli ara temennisi: İnşallah kazasız belasız dönerler Joe Biden'ın ABD Başkanı seçilmesi İran'a yaradı! Dolarda sert düşüş yaşandı Hareketsiz halde yerde yatan ve ölü sanılan gencin alkollü olduğu ortaya çıktı Rusya'nın forveti Artem Dzyuba'nın mastürbasyon yaparken çektiği video ifşa oldu Çaresizliğin fotoğrafı! İntihar etmek için inşaatın tepesine çıkan annelerine bakamadılar