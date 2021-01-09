09 Ocak 2021 Show Yayın Akışı - Son Dakika

09 Ocak 2021 Show Yayın Akışı
09.01.2021 06:42
09 Ocak 2021 Cumartesi günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?
Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
00:15 Yabancı
00:15 Alev Alev
02:00 Yabancı
03:00 Çukur
03:25 Arıza
05:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
05:30 Arıza
06:00 Arıza
08:00 Çocuktan Al Haberi
09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
10:00 Cumartesi Sürprizi
11:30 Yeni Gelin
12:45 Turgay Başyayla ile İftar Yolculuğu
13:00 Alev Alev
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
17:00 Çocuktan Al Haberi
18:45 Show Ana Haber
20:00 Ramo
20:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
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