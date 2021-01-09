09 Ocak 2021 Show Yayın Akışı - Son Dakika

09 Ocak 2021 Show Yayın Akışı

09 Ocak 2021 Cumartesi günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… SHOW YAYIN AKIŞI 00:15 Yabancı 00:15 Alev Alev 02:00 Yabancı 03:00 Çukur 03:25 Arıza 05:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 05:30 Arıza 06:00 Arıza 08:00 Çocuktan Al Haberi 09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler 10:00 Cumartesi Sürprizi 11:30 Yeni Gelin 12:45 Turgay Başyayla ile İftar Yolculuğu 13:00 Alev Alev 15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 17:00 Çocuktan Al Haberi 18:45 Show Ana Haber 20:00 Ramo 20:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

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