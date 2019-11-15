Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Halter Federasyonu iş birliğinde düzenlenen 1. Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası'nın ilk gününde Türk sporcular, 3 gümüş ile 6 bronz olmak üzere toplam 9 madalya kazandı.

Şahinbey Karataş Spor Salonu'nda 22 ülkeden 120 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen turnuvada, kadınlar 49 kiloda Pelinsu Bayav, koparmada 70 kiloyla, silkmede 94 kiloyla, toplamda ise 164 kiloyla gümüş madalyaların sahibi oldu.

Erkekler 67 kiloda Ferdi Hardal, koparmada 125, silkmede 155 kilo kaldırıp, toplamda 280 kiloya ulaşarak 3 bronz madalyaya ulaştı. Erkekler 61 kiloda ise Doğan Dönmez, koparmada 119 kilo, silkmede 135 kilo, toplamda 254 kilo dereceleriyle 3 bronz madalya elde etti.

2020 Tokyo Olimpiyatları için kota müsabakası niteliğindeki turnuva, 17 Kasım Pazar günü sona erecek.

Organizasyonda bugün dereceye giren sporcular şöyle:

Kadınlar:

55 kilo koparma:

1- Kristina Shermetova "87 kilo" (Türkmenistan)

2- Nina Sterckx "86 kilo" (Belçika)

3- Maya Ivanova "75 kilo" (Bulgaristan)

55 kilo silkme:

1- Kristina Shermetova "113 kilo" (Türkmenistan)

2- Nina Sterckx "103 kilo" (Belçika)

3- Maya Ivanova "99 kilo" (Bulgaristan)

55 kilo toplam:

1- Kristina Shermetova "200 kilo" (Türkmenistan)

2- Nina Sterckx "189 kilo" (Belçika)

3- Maya Ivanova "174 kilo" (Bulgaristan)

49 kilo koparma:

1- Jourdan Elizabeth Delacruz "83 kilo" (ABD)

2- Pelinsu Bayav "70 kilo" (Türkiye)

3- Daniela Pandova "67 kilo" (Bulgaristan)

49 kilo silkme:

1- Jourdan Elizabeth Delacruz "101 kilo" (ABD)

2- Pelinsu Bayav "94 kilo" (Türkiye)

3- Daniela Pandova "85 kilo" (Bulgaristan)

49 kilo toplam:

1- Jourdan Elizabeth Delacruz "184 kilo" (ABD)

2- Pelinsu Bayav "164 kilo" (Türkiye)

3- Daniela Pandova "152 kilo" (Bulgaristan)

Erkekler:

67 kilo koparma:

1- Stilyan Grozdev "133 kilo" (Bulgaristan)

2- Petr Petrov "132 kilo" (Çekya)

3- Ferdi Hardal "125 kilo" (Türkiye)

67 kilo silkme:

1- Stilyan Grozdev "163 kilo" (Bulgaristan)

2- Petr Petrov "162 kilo" (Çekya)

3- Ferdi Hardal "155 kilo" (Türkiye)

67 kilo toplam:

1- Stilyan Grozdev "296 kilo" (Bulgaristan)

2- Petr Petrov "294 kilo" (Çekya)

3- Ferdi Hardal "280 kilo" (Türkiye)

61 kilo koparma:

1- Seyitjan Mirzayev "122 kilo" (Türkmenistan)

2- Shota Mishvelidze "120 kilo" (Gürcistan)

3- Doğan Dönen "119 kilo" (Türkiye)

61 kilo silkmede:

1- Seyitjan Mirzayev "146 kilo" (Türkmenistan)

2- Shota Mishvelidze "143 kilo" (Gürcistan)

3- Doğan Dönen "135 kilo" (Türkiye)

61 kilo toplam:

1- Seyitjan Mirzayev "266 kilo" (Türkmenistan)

2- Shota Mishvelidze "265 kilo" (Gürcistan)

3- Doğan Dönen "254 kilo" (Türkiye)