10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi.



Vali Sezer, Polisevi'nde düzenlenen programda, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, 2018 yılını değerlendirdi.



Kırıkkale'nin Türkiye'nin en huzurlu şehirleri arasında yer aldığını ifade eden Sezer, "İl genelinde 2018 yılı içerisinde 9 bin 300 asayiş olayı meydana gelmiş, olayların yüzde 84'ü aydınlatılmıştır. Şahsa karşı işlenen 3 bin 689 olayın yüzde 96'sı, mal varlığına karşı işlenen 2 bin 458 olayın yüzde 50'si aydınlatılarak Türkiye ortalaması üzerinde bir başarı sağlanmıştır. Yapılan çalışmalarda olay faili olarak tespit edilen 5 bin 578 kişi yakalanarak adli mercilere intikal ettirilmiştir." diye konuştu.



Sezer, "Sıfır Torbacı" projesiyle sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda da yüzde 90 başarı sağlandığını belirterek, güvenlik birimlerinin faaliyetlerinin niteliğinin yükselmesi, alandaki yoğun uygulama ve operasyonlar sayesinde geçen yıl ilde herhangi uyuşturucuya bağlı ölüm olayı yaşanmadığını bildirdi.



Güvenlik birimlerince yapılan çalışmalarda 447 narkotik olayıyla ilgili soruşturma açıldığını, 679 kişiye işlem yapıldığını, satıcı olduğu tespit edilen 64 kişinin tutuklandığını ve 11 kişi hakkındaadli kontrol kararı verildiğini dile getiren Sezer, şu bilgileri verdi:



"2019 yılında ise 'Uyuşturucu ile mücadelede önleme ve tedavi' projemizi hayata geçiriyoruz. Gençlerimizin uyuşturucuya başlamasını engelleyerek onları uyuşturucu bataklığından kurtaracağız. İlimizde FETÖ'nün deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyonlar sonucunda 2018 yılı içerisinde 524 şahıs hakkında işlem yapılmış, bu şahıslardan 39'u tutuklanmış, 142 şahıs ise adli kontrol şartı ile salıverilmiştir. 319 şahıs işlemlerinin ardından serbest bırakılmış ve 24 şahsın ise aranmasına devam edilmektedir. İlimizde DEAŞ'ın deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyonlar sonucunda ise 2018 yılı içerisinde 20 şahıs hakkında işlem yapılmış bu şahıslardan 4'ü tutuklanmış, 15'i ise adli kontrol şartı ile salıverilmiştir."



Sezer, kentte ölümlü trafik kazalarında il genelinde yüzde 50 düşüş sağlandığını anlatarak, 43 ilin kara yolu kavşağında bulunan Kırıkkale'de trafik kontrollerine geçen yıla oranla daha da ağırlık verilerek vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak adına trafikte daha dikkatli ve duyarlı olunması için çeşitli projelerle vatandaşların bilgilendirilmesinin sağlandığını aktardı.



Ölümlü trafik kazalarındaki azalışla Kırıkkale'nin ülke genelinde 13. sırada yer alarak önemli bir başarı sağladığına dikkati çeken Sezer, şunları kaydetti:



"Yapılan trafik kontrollerinde kusuru görülen 36 bin 260 araca 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereğince işlem yapılarak, 11 milyon 15 bin lira trafik cezası tatbik edilmiştir. Yine 4 bin 593 araç trafikten men edilmiş, 474 sürücü belgesine geçici süreyle el konulmuştur. Ayrıca 2018 yılı içerisinde kırmızı ışık ihlalinden 2 bin 379 ve hatalı park yapmaktan 7 bin 294 araca, emniyet kemeri takmamaktan ise 916 araç sürücüsüne ceza uygulanmıştır. İl merkezinde 2, ilçelerimizde 7 noktada günün 24 saati yapılan kontrollerde 2018 yılı içerisinde 225 bin 43 araç ve 730 bin 38 şahsın sorgulaması yapılmış, aranan 770 şahıs yakalanmıştır."



Öte yandan, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı da Tarihi Kırıkkale Evleri'nde gazetecilerle bir araya geldi.

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