10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika
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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

22 dakika önce

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Ekrem Yüce, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Ekrem Yüce, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Erenler ilçesindeki bir otelde düzenlenen programda konuşan Başkan Yüce, görev başında şehit olan basın mensuplarını rahmetle andı.

Sorumluluk duygusu görev bilinciyle çalışan gazetecilerin gününü kutlayan Yüce, basının toplumun yüzleşmesi, gazetecilerin de hayatın kalbi olduğunu dile getirdi.

Yüce, gazetecilerin fedakarlığın en üst sınırlarını yaşadığına değinerek, her zaman olduğu gibi basın mensuplarıyla birlikte olmanın kendileri için en büyük ayrıcalık olduğunu ifade etti.

Göreve geldiği günden itibaren yaptıkları faaliyetleri ve 2020 yılına dair gerçekleştirdikleri projelerden bahseden Yüce, kentteki güzelliklere tüm hemşehrilerinin temas etmesini istedi.

Yüce, programa katılan basın mensuplarına karanfil takdim etti.

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Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 08:28 Kaynak: AA
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