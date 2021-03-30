10 ücretsiz temel Windows 10 uygulaması - Son Dakika

10 ücretsiz temel Windows 10 uygulaması

30.03.2021 10:20
10 ücretsiz temel Windows 10 uygulaması, System.String[]

Windows 10 için sayısız uygulama arasından sizler için en işe yarayacak hem de ücretsiz 10 uygulamayı bulduk.

Windows 10 için en iyi ücretsiz uygulamalar aynı işi yapabiliyorken neden bu kadar çok para harcayasınız? Girişimci bireyler ve kuruluşlar tarafından oluşturulmuş ve tamamen ücretsiz olan çok sayıda PC uygulaması ve yazılımı var ve ücretli meslektaşları kadar göreve hazırlar.

Açık kaynak toplulukları aynı zamanda işlevsel olan kendi ücretsiz içeriklerini de sunar. Ayrıca kendi avantajları da vardır. Yazılımınızın ücretsiz kalacağına dair garantinin yanı sıra, deneysel özelliklerle gelebilir veya ticari geliştiricilerin kar edemeyeceği bir niş için tasarlanmış olabilirler.

Piyasada pek çok seçenek var ama biz Windows 10 için en iyi ücretsiz uygulamaları bulduk ve özellik açısından hiç bir şeyi atlamamak için elimizden gelenin en iyisini yaptık. Yanlış olmasın; Bu listedeki uygulamaların hiçbiri, sizi gerçek şeyi satın almaya yetecek kadar bağlamaya çalışan ürünlerin örnekleri değildir. Bunlar sizin için ücretsiz olan gerçek tam teşekküllü şeylerdir.

İşte 2021'in Windows 10 için en iyi ücretsiz uygulamalar.

1. Fotoğraf Düzenleme: Polarr

Polarr, geçtiğimiz birkaç yıl içinde ortaya çıktı, ancak mobilden PC uygulamasına geçiş yaptığından beri, ücretli olsun ya da olmasın mevcut en havalı ve en yetenekli fotoğraf düzenleme araçlarından biri olduğu kanıtlandı.

Alternatif olarak: Adobe Photoshop Express

2. Müzik yapımı: Cakewalk

Başlangıçta 1987'de başlatılan ve 1991'de Windows'a gelen bir DOS uygulamas olan Cakewalk, kısa süre önce yeni bir sahiplik altına girdi ve ölümden geri döndü - bu yeni sahipler, uygulamanın dünyaya en iyi şekilde ücretsiz olarak hizmet vereceğine karar verdi.

Profesyonel düzeyde kayıt, parçaları karıştırmak ve ustalaşmak için ihtiyaç duyduğunuz tüm araçlara ek olarak bir dizi yazılım enstrümanı ve efektinden bahsetmeye bile gerek yok.

Alternatif olarak: Ardour

3. Ses düzenleme: Audacity

Audacity bizi neredeyse çaresiz bırakyıor: Bu alanda farklı bir şey önerme konusunda başarılı olamadık, ancak yine de sesi kesmek veya ince ayar yapmak için mum tutabilecek başka hiçbir şey yok. Herkesin her zaman yüklemiş olması gereken bir araçtır.

Alternatif olarak: Ocenaudio

4. Video düzenleme: Shotcut

Shotcut, video düzenleme dünyasında kendi nişini oluşturuyor ve büyük oyuncularla baş ederken, aynı zamanda tamamen ücretsiz - sürpriz yok, kısıtlama yok.

Alternatif olarak: OpenShot

5. Notlar: Notepad ++

Notepad ++ 'da pek çok bağlamsal biçimlendirme vardır (sonuçta, her türlü dilde kod taslağı yapmak için yapılmıştır), ancak Microsoft'un Not Defteri'ne çok basit ve yetenekli bir alternatiftir. ve bu da iyi bir şey.

Alternatif olarak: Atom

6. Ofis: LibreOffice

Microsoft Office'in hemen hemen ücretsiz bir eşdeğeri ve aynı dosya formatlarıyla uyumlu olan LibreOffice, ücretsiz bir şaheserdir. Daha da fazlasını yapar: Tam bir veritabanı ve karmaşık bir formül düzenleyici bile dahildir.

Alternatif olarak: Apache OpenOffice

7. Disk kurtarma: TestDisk

Tüm sürücüler seni hayal kırıklığına mı uğrattı? Mekanik diskler size ölüm sinyali mi veriyor? TestDisk, ham verilerde sektör bazında ilerlemek için tüm olağan güvenlik önlemlerini ve dosya sistemlerini görmezden gelebilir ve dosyalarınızı kurtarmanız için size son bir şans verir.

Alternatif olarak: Paragon Rescue Kit

8. Dosya yöneticisi: Tablacus

Windows Gezgini'nin 2019'da sekmelerinin neden olmadığını bilmiyoruz, ancak Tablacus bu sorunu çözüyor: Evet, sekmeler içeren bir dosya yöneticisi. Ayrıca, klasörleri bölmelerde döşemenize ve ihtiyacınız olmayan bileşenleri devre dışı bırakmanıza da olanak tanır.

Alternatif olarak: XYplorer

9. Yedekleme: Cobian Backup

Cobian Backup, var olan en yetenekli ücretsiz yedekleme paketlerinden biridir. Dosyalarınızı harici bir sürücüye, bir ağ konumuna veya bir FTP sunucusuna gönderin: nasıl işinize geliyorsa.

Alternatif olarak: EaseUS Todo Backup

10. Sistem temizleyici: CCleaner

CCleaner tüm bu uzun, zahmetli temizlik görevlerini tek bir yerde yapar. Seçmeli bir temizleme yapabilir veya her şeyle aynı anda başa çıkmak için bir toplu iş ayarlayabilirsiniz. Açılır pencerelere karşı dikkatli olun.

Alternatif olarak: Advanced System Optimizer

10 ücretsiz temel Windows 10 uygulaması

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Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji 10 ücretsiz temel Windows 10 uygulaması - Son Dakika


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