Son Dakika Haberleri: 10 Yıl Emek Verdiği Bağındaki Asmaları Bir Gecede Kestiler

10 Yıl Emek Verdiği Bağındaki Asmaları Bir Gecede Kestiler

1 saat önce

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde yaşayan Fehmi Kurt'un (68) üzüm bağındaki 1100 asmadan 600'üne, gövdelerinden kesilerek, zarar verildi.

10 Yıl Emek Verdiği Bağındaki Asmaları Bir Gecede Kestiler, System.String[]
MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde yaşayan Fehmi Kurt'un (68) üzüm bağındaki 1100 asmadan 600'üne, gövdelerinden kesilerek, zarar verildi. Kurt'un şikayetçi olması üzerine jandarma ekipleri, bağa zarar veren kişi veya kişilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

Saruhanlı'nın Yılmaz Mahallesi'nde yaşayan, 3 çocuk babası, çiftçi Fehmi Kurt'un Adiloba Mahallesi Gerenlik mevkisinde bulunan 5 dönüm üzüm bağındaki asmalara, 19 Mart gecesi gövdeleri kesilerek, zarar verildi. Sabah diğer üreticilerin durumu bildirmesi üzerine bağına giden Kurt, yeni yeni filizlenmeye başlayan ve toplam 5 ton üzüm almayı hedeflediği bağındaki 1100 asmadan 600'ünün, gövdelerinden ikiye kesildiğini görünce şok yaşadı. Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı'na giden Kurt, bağına zarar veren kişi veya kişilerden şikayetçi oldu. Jandarma ekipleri, bağa kimin ya da kimlerin zarar verdiğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

'10 YILLIK EMEĞİM BOŞA GİTTİ'

Kimseyle düşmanlığı olmadığını belirten Fehmi Kurt, "Bağımı bu hale getirenlere yazıklar olsun. Bu bağdan artık mahsul alamam. Zararım 200 bin lira. Bir bağın yetişmesi 3 yıllık bir süre alıyor. Maddiyatı geçtim, 10 yıllık emeğim boşa gitti. Bu olayın teknik yönden incelenip, suçlunun bulunmasını istiyorum. Kimseye bir kötülük yapmadım. Kim neden böyle bir şey yapar, anlamış değilim. Bağımın halini görünce yüreğim parçalandı" dedi.

"Bu bağda çoluğumun çocuğumun rızkı vardı" diyen Kurt, "Akşama kadar bağımın bakımını yapmıştım. Olay muhtemelen ben bağdan ayrıldıktan sonra yani gece yaşandı. Bağıma zarar verenlerin kısa sürede yakalanıp, adalet karşısında hesap vereceği günü iple çekiyorum. Bunun adı vicdansızlık. Bunu yapanın aklından zoru olmalı. TARSİM sigortam var; ancak bu yaşanan doğal afet olmadığı için zararımı karşılamıyor" diye konuştu.

- Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:58 Kaynak: DHA

Yılmaz Mahallesi, Jandarma, Manisa, Saruhanlı, Güncel
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