Ali Koç'tan Mehmet Büyükekşi'ye gönderme: TFF, TVF'yi örnek alsın - Son Dakika
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Spor

Ali Koç'tan Mehmet Büyükekşi'ye gönderme: TFF, TVF'yi örnek alsın

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun milli takım sezonunun başlaması öncesi düzenlediği geceye katılan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, açıklamalarda bulundu. Voleyboldaki başarıda en büyük payın TVF'ye ait olduğuna vurgu yapan Koç, " İnşallah diğer spor branşlarında da o başarıları getiririz. Her zaman futbol söz konusuysa voleybol federasyonumuz örnek olarak gösteriyorum" ifadelerini kullandı.

10.05.2024 22:34
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Türkiye Voleybol Federasyonu, milli takım sezonunun başlaması öncesi düzenlediği bir geceyle A Milli Kadın Takımı ve voleybol camiasını İstanbul'da buluşturdu. Geceye katılan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kadın Milli Voleybol Takımı'nın, Milletler Ligi ve Olimpiyat Oyunları başarılıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"BU SEVİYEDE VOLEYBOL OYNANIYORSA TVF'NİN BAŞARISIDIR"

Voleybolun bu denli yükselmesindeki en büyük payın TVF'ye ait olduğunu belirten Ali Koç, "Türkiye'de bu seviyede voleybol oynanıyorsa bu TVF'nin başarısıdır. Şu an ligler bitti. Kulüpleri bir yana koyduk. Şimdi 85 milyonun takip edeceği süreç başlıyor. 2023 yılı Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en başarılı spor yılıdır. Çünkü kadın voleybol takımımız dünyada birinci oldu. Bununla beraber bu bir tesadüf değil. Tesadüf başarılar nedir, bir sene bir şey tutturursun ama sonradan üzerine bir şey koyamazsın" ifadelerini kullandı.

Ali Koç'tan Mehmet Büyükekşi'ye gönderme: TFF, TVF'yi örnek alsın

"TFF, TVF'Yİ ÖRNEK ALSIN"

Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya istediğini dile getiren Koç, "Ama milli takımımız üzerine koya koya geldi bu duruma. Müthiş bir başarı var. Buraya gelmek çok zor ama daha da zoru burada kalmak. Madalya istiyoruz. Her türlü madalyaya razıyız ama olimpiyatlardan altın alırsak daha güzel olur. İnşallah diğer spor branşlarında da o başarıları getiririz. Her zaman futbol söz konusuysa voleybol federasyonumuz örnek olarak gösteriyorum. Bu federasyonun bir planı, yol haritası ve inancı var. Başarı geldikçe sponsorluklar da artıyor. Bir vatandaş olarak başkanımıza teşekkür ediyorum. Allah yolumuzu açık etsin. İnşallah bir sakatlık olmadan bileğimizin hakkıyla başarılarımızı alırız" dedi.

Ali Koç'tan Mehmet Büyükekşi'ye gönderme: TFF, TVF'yi örnek alsın

ÜSTÜNDAĞ'DAN KOÇ'A TEŞEKKÜR

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise güzel düşünceleri için Ali Koç'a teşekkür ederek, "Türk sporuna ve özellikle voleybola vermiş olduğu önemli katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bizim bu başarımız tesadüf değildir. Biz paydaşlarımızla, samimiyetle, adaletle bir yere varıyoruz. Başarının en büyük paydaşı kulüplerimizdir. Kulüplerimiz 8 ay oyuncuların her şeyiyle ilgileniyorlar. Bu oyuncuların bugüne gelmesinde kulüplerimizin büyük emeği var" açıklamasını yaptı.

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Son Dakika Spor Ali Koç'tan Mehmet Büyükekşi'ye gönderme: TFF, TVF'yi örnek alsın - Son Dakika

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