Bunu sadece 3 kişi yapabildi! Serdar Topraktepe'den tarihi başarı - Son Dakika
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Bunu sadece 3 kişi yapabildi! Serdar Topraktepe'den tarihi başarı

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Ligde zirvenin uzağında kalan Beşiktaş, buna rağmen Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak sezonu kupayla kapattı. Siyah-beyazlılarda teknik sorumlu Serdar Topraktepe, bu zaferin ardından Beşiktaş tarihine geçti. Topraktepe, Sergen Yalçın ve Tayfur Havutçu'nun ardından hem oyuncu hem de teknik direktör olarak Türkiye Kupası'nı kazanan 3. isim oldu.

24.05.2024 11:21
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Beşiktaş'ta kritik dönemlerde takımın başına geçen teknik sorumlusu Serdar Topraktepe, Trabzonspor'u 3-2 yenip Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak siyah-beyazlı takımın tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

BUNU BAŞARAN 3. İSİM

Serdar Topraktepe, Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla siyah-beyazlılarda hem oyuncu hem de teknik direktör olarak bu kupayı kazanan 3. isim oldu. Daha önce bu başarıyı Sergen Yalçın ve Tayfur Havutçu elde etmişti.

Bunu sadece 3 kişi yapabildi! Serdar Topraktepe'den tarihi başarı

TOPRAKTEPE'NİN İLK KUPASI

Öte yandan Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, ilk teknik direktörlük macerasında siyah-beyazlı takımla kupa sevinci yaşadı. Futbolculuk kariyerinin ardından Beşiktaş Kulübü'nde alt yaş gruplarında antrenörlük deneyimi elde eden 47 yaşındaki genç çalıştırıcı, bu sezon iki kez teknik adam olarak siyah-beyazlı takımın başında yer aldı. Sezon ortasında Burak Yılmaz'ın ayrılığı sonrası teknik direktörlük koltuğu emanet edilen Topraktepe, daha sonra Portekizli teknik adam Fernando Santos'un gelişiyle yardımcı antrenör olarak görevine devam etmişti. Santos ile yol ayrımına giden siyah-beyazlı yönetim, aldığı kararla sezon sonuna kadar takımı Serdar Topraktepe'ye emanet etmişti. Göreve geldikten sonra ligde ve kupada aldığı sonuçlarla beklentiyi boşa çıkarmayan Topraktepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşarak kariyerinin ilk şampiyonluğunu elde etti.

Bunu sadece 3 kişi yapabildi! Serdar Topraktepe'den tarihi başarı

BAŞKAN ARAT'IN KUPA SEVİNCİ

İlk kez kupa sevinci yaşayan bir diğer isim de Beşiktaş Başkanı Hasan Arat oldu. Beşiktaş Kulübü'nün Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu'nda 3 Aralık 2023 tarihinde göreve gelen Hasan Arat, başkanlık döneminin ilk kupasını kazandı.

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Son Dakika Spor Bunu sadece 3 kişi yapabildi! Serdar Topraktepe'den tarihi başarı - Son Dakika

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