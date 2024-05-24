Aracına bindiği taksiciyi öldüren zanlı hakkında ilk duruşmada karar - Son Dakika
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Aracına bindiği taksiciyi öldüren zanlı hakkında ilk duruşmada karar

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İstanbul'da taksici Yaşar Yanıkyürek'i bıçaklayarak yol kenarına atan katil zanlısı hakkında mahkeme kararını verdi. Zanlı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

24.05.2024 11:37  Güncelleme: 11:50
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Sarıyer'de aracına bindiği 58 yaşındaki taksici Yaşar Yanıkyürek'i 5 yerinden bıçaklayarak öldüren ve yol kenarına atıp taksiyle kaçan yabancı uyruklu Yoosef Bagherian Gharehtapeh, ilk kez hakim karşısına çıktı. Savunmasında, bir şey hatırlamadığını söyleyen sanık, ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet ve 13 yıl hapse çarptırıldı.

2 AYRI SUÇTAN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

İstanbul Sarıyer Tarabya Mahallesi'nde, 17 Nisan'da meydana gelen olayda İran uyruklu tutuklu sanık Yoosef Bagherian Gharehtapeh'in "Tasarlayarak kasten öldürme" ve "Silahla yağma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına bugün başlandı.

"CİNAYETİ PLANLI İŞLEDİ, EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM"

Savunması sorulan sanık, görüntüleri izlediğini ancak hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. Taksici Yaşar Yanıkyürek'in oğlu, beyanında, "Canice bir cinayet işlenmiştir. Hatırlamaması mümkün değil. Her şeyi planlı ve bilerek bir cinayet işlemiştir. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Mütalaasını açıklayan savcı, sanığın yüklenen suçlardan cezalandırılmasını talep etti.

Sarıyer'de aracına bindiği taksiciyi bıçaklayarak öldüren zanlı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

KENDİSİNİ "BİR ŞEY HATIRLAMIYORUM" DİYE SAVUNDU

Sanık, mütalaaya karşı savunmasında öldürme kastı olmadığını, üzgün olduğunu ve hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. Sanık, son sözünde de söyleyecek bir şeyinin olmadığını kaydetti.

İLK DURUŞMADA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Yoosef Bagherian Gharehtapeh'i, "Nitelikli kasten öldürme" ve "Silahla yağma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 13 yıl hapse çarptırdı.

Sarıyer'de aracına bindiği taksiciyi bıçaklayarak öldüren zanlı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

CEZADA İNDİRİM UYGULANMADI

Mahkeme, sanığın samimi pişmanlık göstermediğine kanaat getirerek verdiği cezada herhangi bir indirim uygulamadan tutukluluk halinin devamına hükmetti. Mahkeme başkanı, karardan sonra Yaşar Yanıkyürek'in ailesine, "Ölüyü geri getirmez. Allah gani gani rahmet eylesin" diyerek başsağlığında bulundu.

Aracına bindiği taksiciyi öldüren zanlı hakkında ilk duruşmada karar

İstanbul, Sarıyer, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aracına bindiği taksiciyi öldüren zanlı hakkında ilk duruşmada karar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • erol damar: adelet yerini buldu 30 0 Yanıtla
  • My Way: iyi halden yatarı 3 yıl sonra dışarda 9 13 Yanıtla
    Serkan Polat: Agirlastirilmis muebbet afdan yararlaanmaz 11 0 Davut Kochan: Yanlış yalan beyanda bulunmayın en ölü yatarı 24 yıdır iyi hal yok agırlaştırılmış mühebbetlerde 2 0 Mert Rüzgar Akyol: Geri zakelı muebbet iyi halimi olur 0 0
  • Sabri İnce: Ağırlaştırılmış müebbet hapis alıp da yatanı görmedik . iki Af geldi mi dışarıda . 9 8 Yanıtla
    Serkan Polat: Agirlastirilmis muebbet afdan yararlanamaz 7 0
  • Bülent Tan: bir csniye ömür boyu bak şimdi 2 0 Yanıtla

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