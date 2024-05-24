Altının Gram Fiyatı 2 Bin 423 Lira Seviyesinde - Son Dakika
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Ekonomi

Altının Gram Fiyatı 2 Bin 423 Lira Seviyesinde

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Altının gramı, güne artışla başlamasının ardından 2 bin 423 lira seviyesinde işlem görüyor. Altının ons fiyatı da yüzde 0,4 artışla 2 bin 338 dolar seviyesinde seyrediyor. ABD'de açıklanan verilerin ekonomik aktivitedeki canlılığa işaret etmesinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) ilk faiz indirimine ilişkin beklentilerin yılın son çeyreğine ötelenmesiyle risk algısının arttığı görüldü.

24.05.2024 10:33
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Altının gramı, dün ons fiyatındaki düşüşe paralel gerileyerek günü yüzde 2,1 azalışla 2 bin 410 liradan tamamladı.
Yeni güne yüzde 0,6 artışla başlayan altının gram fiyatısaat 10.10 itibarıyla 2 bin 423 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 15 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 995 liradan satılırken altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,4 artışla 2 bin 338 dolar seviyesinde seyrediyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan verilerin ekonomik aktivitedeki canlılığa işaret etmesinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) ilk faiz indirimine ilişkin beklentilerin yılın son çeyreğine ertelenmesiyle risk algısının arttığı görüldü.

ABD'de açıklanan makroekonomik göstergeler, güçlü sinyaller vermeye devam ederken Fed yetkililerinin enflasyonun soğuduğuna dair daha fazla kanıt görmek istedikleri ve faiz indirimi konusunda aceleci davranılmaması gerektiği yönündeki sözle yönlendirmelerini de destekledi.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURULARINDA BEKLENMEDİK AZALIŞ

Dün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 18 Mayıs ile biten haftada 215 binle beklentilerin altında gerçekleşti.

Analistler, ekonomik canlılığa ilişkin olumlu veri akışının Fed'in politika faizini daha uzun süre yüksek tutma ihtimalini artırdığını, işsizlik maaşı başvurularındaki azalışın da ABD'de istihdam büyümesi yavaşlasa da iş gücü piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğini gösterdiğini dile getirdi.

FED'İN İLK FAİZ İNDİRİMİNE EYLÜLDE GİTME İHTİMALİ DÜŞTÜ

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in ilk faiz indirimine eylülde gitme ihtimalinin yüzde 48'e gerilediğini belirten analistler, Bankanın faiz indirimine başlama olasılığının kasım için yüzde 65 ve aralık için yüzde 85 ihtimalle fiyatlandığını ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 400 ve 2 bin 430 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 320 ve 2 bin 300 dolar seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Altının Gram Fiyatı 2 Bin 423 Lira Seviyesinde
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Altının Gram Fiyatı 2 Bin 423 Lira Seviyesinde - Son Dakika

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