Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı - Son Dakika
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Politika

Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı

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Hayat pahalılığının mağdur ettiği milyonlarca emekli maaşlarına zam yapılmasını beklerken AK Parti'de düzenlenen toplantıda fikir uyuşmazlığı yaşandığı iddia edildi. Emeklilere enflasyonun üzerinde zam yapılmasını gerektiğini savunan bazı vekillerin "Hangi kaynakla bunu yapacaksınız. Durum ortada. Emeklilikle ilgili en yanlış adım EYT oldu. Onun getirdiği fatura ödeniyor şu anda. Bu tip öneriler ülkenin hayrına olmaz" tepkisiyle karşılaştıkları öğrenildi.

24.05.2024 10:30  Güncelleme: 10:45
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Emekli maaşlarının belirlenmesine kısa bir süre kalmışken enflasyonun üzerinde zam yapılmasını bekleyen emekliler gözünü hükümetin alacağı karara çevirdi. Emekli maaşlarına yapılacak zam hakkında kulisler ve kamuoyunda birçok fikir ortaya atılmışken AK Parti'nin toplantısında yaşanan tartışma dikkatleri üzerine çekti.

EMEKLİ MAAŞLARINA YAPILACAK ZAM TARTIŞMAYA YOL AÇTI

2024 yerel seçimlerinde birinci parti olma özelliğini kaybeden AK Parti'de yerel seçimlerle ilgili özeleştiri toplantısı 5. kez düzenlendi. Toplantıda seçmenin güveninin yeniden kazanılması için yapılması gerekenler konuşuldu. Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak zam oranının da gündeme geldiği toplantıda fikir uyuşmazlığı yaşanırken tansiyon yükseldi. Toplantıya, "Emeklilikle ilgili en yanlış adım EYT oldu" düşüncesi damga vurdu.

"HANGİ KAYNAKLA BUNU YAPACAKSINIZ?"

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in başkanlığında bir süredir milletvekilleri ile seçim sonuçlarının değerlendirildiği istişareler tamamlandı. Edinilen bilgilere göre, toplantılarda seçim başarısızlığının başlıca nedenleri hayat pahalılığı, hastane randevularında yaşanan problemler, kampanya sürecindeki yanlışlıklar; doğru aday tespiti yapılmaması, teşkilatların isteksizliği olarak tespit edildi. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, toplantıda, temmuz ayında emeklilere enflasyonun üzerinde zam yapılması gerektiğini ifade eden milletvekilleri tepkiyle karşılaştı. Bu öneriye "Hangi kaynakla bunu yapacaksınız. Durum ortada. Emeklilikle ilgili en yanlış adım EYT oldu. Onun getirdiği fatura ödeniyor şu anda. Bu tip öneriler ülkenin hayrına olmaz" gerekçesiyle itiraz edildi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 12 BİN 500 TL OLABİLİR

Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı kulislerde tartışma yaratırken uzmanların da esas gündeminde yer alıyor. İktidar kanadında yaşanılanların aksine SGK Uzmanı Ali Tezel emekli maaşlarına yapılacak zam oranına ilişkin olumlu değerlendirmelerde bulundu.

Tezel, temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak zamlarla ilgili enflasyon farkının yüzde 18.72 olduğunu belirtirken bu artışın, emeklilerin alım gücünü az da olsa artıracağını ifade etti.

Refah payına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Tezel, temmuz ayında emeklilere yüzde 25 zam yapılacağını ve refah payının mümkün olmadığını açıkladı. En düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL olabileceğini belirten Tezel, zam konusunda dikkatli bir tutum sergilendiğini ve emeklilerin hayat standartlarının iyileştirilmeye çalışılacağını ifade etti.

Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti\'yi karıştırdı

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Son Dakika Politika Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Serdar Güneş: Ulan kendinize gelince şapur şupur bize gelince yarabbi şükür. EYT hata imiş siz bi dönemde süper emekli olun bize gelince hata Ben devlete 25 sene pirim ödedim. Mv. Leri Ne ödemiş devlete de yüz bin maaş alıyo 89 9 Yanıtla
  • Emsal doğan: siz devam edin böyle emekli üzerinden patavatsızlığa... 27 senedir prim ödüyorum... alırsınız tekrardan sandıkta cevabınınızı... 66 3 Yanıtla
    Abuzer Kadayıf: Sabaha çıkacağına garantin varmı emmi 5 13 Ali Saruhan: Abuzer kafa sus bence 1 0 Selim Kayisi: Kadayıf dolması, sabaha çıkacağından senin de garantin yok. o yüzden kul hakkı yeme. Allah var, Allah yar. 0 0
  • Sümbül Dağı: Zama bak sadaka gibi 9 2 Yanıtla
  • cemal aslan: Sallama haber. Daha 6 aylık enflasyon açıklanmamış, neyin tartışmasını yapmışlar? 3 1 Yanıtla
    Selim Kayisi: sen bu tarz görüşmelerin belirli parametreler sonrası mı konuşulduğunu sanıyorsun? 0 0
  • Depechs Modes: super emekliliğe gelince sıkıntı yok dimi 2 0 Yanıtla
  • Yenal Yıldırım: İyice batıyoruz ne yaparsanız yapın bu son çırpınışlarınız bunu iyice kafanıza bekleyiniz bittiniz artık ömrümüzde hiç bu kadar kötü duruma düşmemiştik Allah sonunuzu hayır eylesin şuan emekli maaş latımızı aldığınıza dua edin 0 0 Yanıtla

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