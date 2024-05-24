Volkan ve Zeynep Demirel Boşanma İddialarını Yalanladı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Volkan ve Zeynep Demirel Boşanma İddialarını Yalanladı

Geniş Video İzle

Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel, boşanacakları iddialarını yalanladı. Çift, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamayla haberleri yalanladı ve evliliklerinin devam ettiğini belirtti. Zeynep Demirel, çocuklarını korumak için böyle bir haberin vicdansızca olduğunu ifade etti.

24.05.2024 10:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin eski kalecisi ve Hatayspor'un eski teknik direktörü olan Volkan Demirel, 2010 yılında oyuncu eşi Zeynep Demirel ile dünya evine girmişti. Evliliklerinden 2 kız çocuğu olan çift evlilikleri ve ilişkileriyle herkesi hayran bırakıyor. Geçtiğimiz günlerde boşanacakları yönünde haberler çıkan çift, birlikte kamera karşısında geçerek tepki gösterdi.

"TARTIŞMA VE FİKİR AYRILIKLARIMIZ OLUYOR"

Geçtiğimiz günlerde Volkan ve Zeynep Demirel çiftinin boşanacakları iddiası ortaya atılmıştı. Ancak çift bu haberlerin ardından sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğrafla, "Bazen çoğu evlilikte olduğu gibi tartışıyoruz anlaşamıyoruz. Fakat boşanma davası açtığımız yönündeki haberler doğru değil. Şu an karşılıklı sabah kahvemizi içiyoruz" demişti. Dün gece bir mekan çıkışı kamera karşısına geçen çift, hakkında çıkan haberlerle ilgili sessizliğini bozdu. Kendisine yöneltilen soruları cevaplayan Zeynep Demirel, "Her evlilikte olduğu gibi tartışmalar ve fikir ayrılıklarımız oluyor. Teyit etmeden dava açılmış gibi haber yapılması doğru değil. Bizim 2 çocuğumuz var biz onları gözümüzden sakınıyoruz. Bu çok vicdansızca bir hareket böyle bir şey yok yalan bir haber" açıklamasında bulundu.

Boşanacakları söyleniyordu Volkan ve Zeynep Demirel bu haberlere tepki gösterdi: Bu çok vicdansızca bir hareket
Boşanacakları söyleniyordu Volkan ve Zeynep Demirel bu haberlere tepki gösterdi: Bu çok vicdansızca bir hareket
Boşanacakları söyleniyordu Volkan ve Zeynep Demirel bu haberlere tepki gösterdi: Bu çok vicdansızca bir hareket
Boşanacakları söyleniyordu Volkan ve Zeynep Demirel bu haberlere tepki gösterdi: Bu çok vicdansızca bir hareket
Boşanacakları söyleniyordu Volkan ve Zeynep Demirel bu haberlere tepki gösterdi: Bu çok vicdansızca bir hareket
Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel çifti boşanma söylentisini yalanladı 4 ay önce sinyalini vermişti! Zeynep Sever Demirel ve Volkan Demirel boşanıyor
Volkan ve Zeynep Demirel Boşanma İddialarını Yalanladı

Zeynep Demirel, Volkan Demirel, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Volkan ve Zeynep Demirel Boşanma İddialarını Yalanladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:31 Seçime de toplantıya da damga vurdular Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti’yi karıştırdı Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı
09:34 BM’nin 11 Temmuz kararı Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’i gözyaşlarına boğdu BM'nin 11 Temmuz kararı Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'i gözyaşlarına boğdu
09:13 Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek haber: Benzine 1 lira 54 kuruş indirim bekleniyor Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek haber: Benzine 1 lira 54 kuruş indirim bekleniyor
09:01 Çin’den Tayvan’ı işgal denemesi Ada’yı onlarca savaş uçağı ve gemiyle kuşattılar Çin'den Tayvan'ı işgal denemesi! Ada'yı onlarca savaş uçağı ve gemiyle kuşattılar
01:25 İran, Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin düşmesine ilişkin ön raporu yayımladı İran, Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin düşmesine ilişkin ön raporu yayımladı
11:21 Bunu sadece 3 kişi yapabildi Serdar Topraktepe’den tarihi başarı Bunu sadece 3 kişi yapabildi! Serdar Topraktepe'den tarihi başarı
10:28 Volkan ve Zeynep Demirel Boşanma İddialarını Yalanladı Volkan ve Zeynep Demirel Boşanma İddialarını Yalanladı
10:28 Tırın dorsesi kamyoneti hurdaya çevirdi Aynı aileden 3 kişi feci şekilde can verdi Tırın dorsesi kamyoneti hurdaya çevirdi! Aynı aileden 3 kişi feci şekilde can verdi
10:17 Wanda Nara, 18 sitesinde hesap açtı Kapak fotoğrafına çırılçıplak halini koydu Wanda Nara, +18 sitesinde hesap açtı! Kapak fotoğrafına çırılçıplak halini koydu
10:13 Dedenin geri manevrası 2 yaşındaki torununu hayatta kopardı Dedenin geri manevrası 2 yaşındaki torununu hayatta kopardı
10:08 “Kendini yaktı“ denilen kadının ölümündeki gerçeği 16 yaşındaki oğlu ortaya çıkardı "Kendini yaktı" denilen kadının ölümündeki gerçeği 16 yaşındaki oğlu ortaya çıkardı
09:40 Eski Çevre Bakanı Bayraktar’dan ’’Aile dostlarına ihale’’ iddialarına çok sert tepki gösterdi Eski Çevre Bakanı Bayraktar'dan ''Aile dostlarına ihale'' iddialarına çok sert tepki gösterdi
09:25 Kutlamada Zeki Demirkubuz’u gören Beşiktaşlı taraftarlar, Nuri Bilge Ceylan’a küfretti Kutlamada Zeki Demirkubuz'u gören Beşiktaşlı taraftarlar, Nuri Bilge Ceylan'a küfretti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2024 11:36:46. #1.11#
SON DAKİKA: Volkan ve Zeynep Demirel Boşanma İddialarını Yalanladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement