Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eğitimde şiddet açıklaması: Düzenlemeyi süratle hayata geçireceğiz - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eğitimde şiddet açıklaması: Düzenlemeyi süratle hayata geçireceğiz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Eyüpsultan'da öğrencisi tarafından öldürülen okul müdürü İbrahim Oktugan'la ilgili bir açıklamada bulundu. Erdoğan, eğitim camiasına başsağlığı dileyerek "Öğretmenlerimize yönelik şiddete ilişkin kapsamlı bir düzenlemeyi süratle hayata geçireceğiz. Müsterih olsunlar." ifadelerini kullandı.

10.05.2024 22:33  Güncelleme: 23:00
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İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde lise müdürü İbrahim Oktugan'ın, öğrencisi tarafından öldürülmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi. Erdoğan, öğretmenlere ve eğitimcilere yönelik şiddette cezaların yarı oranında artırılacağını duyurdu.

"SÜRATLE HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Erdoğan, eğitimcilere yönelik şiddete karşı uygulanacak ceza düzenlemesiyle ilgili ayrıntılara da yer verdiği sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Evlatlarımıza kattıkları bilgi ve değerler bütünüyle ülkemizin kalkınma mücadelesinde hayati önemde olan öğretmenlerimizi her türlü olumsuzluktan korumak, onlara mesleklerini icra edecekleri rahat ve güvenli ortamı sunmak asli görevimizdir.

Ulvi bir mesleği icra eden, yetiştirdikleri nesillerle geleceğimizi inşa ve ihya eden öğretmenlerimiz başımızın tacıdır.

Bu anlayışa kararlılıkla sahip çıkan bir hükûmet olarak öğretmenlerimize ve diğer eğitim çalışanlarımıza yönelik şiddete ilişkin kapsamlı bir düzenlemeyi süratle hayata geçireceğiz.

Kanun teklifi olarak Gazi Meclisimize sunacağımız düzenlemeyle,

• Öğretmenlerimize yönelik fiillerde ceza kanunlarında öngörülen cezalar yarı oranında artırılacak.

• Bu fiilleri işleyenlerin cezasının ertelenmesi engellenecek.

• Bu fiiller tutuklama sebebi sayılarak tutuksuz yargılamanın önüne geçilecek.

• Özel kurumlarda çalışan öğretmenlerimiz ve diğer eğitim çalışanlarımız da görevleri sebebiyle kendilerine yönelik işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayılacak.

Öğretmenlerimiz müsterih olsun.

Böylesine önemli bir mesleği ülkemizin her bölgesinde fedakârca yürüten öğretmenlerimize karşı şiddet olaylarına asla sessiz kalmadık, kalmayacağız.

Bu vesileyle, İstanbul'da canice yapılan bir saldırı sonucu hayatını kaybeden İbrahim Oktugan öğretmenimize Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, öğrencilerine ve tüm eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğretmenlerimize yönelik şiddete ilişkin kapsamlı bir düzenlemeyi süratle hayata geçireceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan eğitimde şiddet açıklaması: Düzenlemeyi süratle hayata geçireceğiz

Eyüpsultan, İstanbul, 3.Sayfa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eğitimde şiddet açıklaması: Düzenlemeyi süratle hayata geçireceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Özkan Tunç: Helal olsun sana Reis... 12 22 Yanıtla
  • Nevzat: Aybüke ve Necmettin öğretmen hain terör örgütü tarafından şehit edildiğiğinde neden yürümemişti bu yürüyüş yapanlar 18 8 Yanıtla
    Ramazan Sarac: onlar o zaman uyuyorlardi nevzat kardeş 0 4
  • Mihail Gorbuf: Tamam çok müsterih oldum... 13 7 Yanıtla
  • Murat UÇAN: Adalet ancak ekranlara taşındığı zaman sağlanıyor. Adam arabasının arkasına iple bağladığı birini sürüklüyor eziyet ediyor, kolluk güçleri alıyor suçluyu hakim salıveriyor. Konu ekrana taşınınca suçlu tekrar içeri alınıyor. Bu ve bunun gibi bir sürü örnek. Can yanmadan, konu ekrana taşınmadan, reis konuya el atmadan adalet sağlanmıyor. Bunlar böyle mi olmalı, bizim ülkemizde adalet bu şekilde mi işleyecek artık. 12 0 Yanıtla
  • Dan: Karisini oldurenlere, sokakta acimasizca insalari oldurenlere niye onlem almiyorsunuz peki? Onlarin degeri hic yok mu? 10 0 Yanıtla
  • Erkut Köse: Seçimde istenilen olmayınca artık her şey hızlanmaya başladı yoksa seçim üstünlüğü olsaydı bir sonraki seçimlere kadar beklerdi 4 0 Yanıtla
  • Mükerrem Kılıç: Her gün şehit olan uzman Çavuşları da görseniz keşke ama yok onlar ayaklanmadığı için görmezden gelirsiniz 3 0 Yanıtla
  • Ali Akkaya: hemen hemen her olayda kanun degisiyor burdan cikan sonuc kanunlar yetersiz 2 0 Yanıtla
  • Harun Çelik: Mülteciler için önlem alın 1 0 Yanıtla
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