Reisi'nin ölümü sonrası Hamaney'in yerine kimin geçeceği merak konusu oldu! Tek bir aday var - Son Dakika
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Reisi'nin ölümü sonrası Hamaney'in yerine kimin geçeceği merak konusu oldu! Tek bir aday var

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İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi, sağlık durumu uzun süredir ilgi odağı olan 85 yaşındaki dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in yerine kimin geçeceği konusundaki spekülasyonları artırdı. Potansiyel aday Reisi'nin vefatı sonrası gözler Hamaney'in 54 yaşındaki oğlu Mücteba Hamaney'e çevrildi. Fransız basınına göre oğul Hamaney perde arkasında son derece etkili ve ABD tarafından yaptırım uygulanan belirsiz bir figür.

22.05.2024 20:00
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Helikopterlerinin düşmesi sonucu ölen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindeki altı kişi için bugün başkent Tahran'da yapılan cenaze töreni, İran'ın Ruhani Lideri Ayetullah Hamaney'in Tahran Üniversitesi'nde kıldırdığı namazla başladı. Daha sonra İran bayrağına sarılı tabutlar, omuzlarda bir araca taşındı ve çok büyük bir kalabalığın toplandığı Tahran'ın merkezindeki Azadi Meydanı'na götürüldü.

SİYAH TÜRBAN DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Tahran'daki gelişmeleri yakından takip eden Associated Press haber ajansı, Tahran Üniversitesi'nde düzenlenen törendeki dikkat çeken detayları okuyucuları ile paylaştı. AP'nin geçtiği görüntülerde, helikopter kazasında hayatını kaybeden Reisi ve İranlı yetkililerin tabutlarının İran bayraklarına sarılı olduğu görüldü. Merhum Cumhurbaşkanı Reisi ile kazada ölen kişilerden birinin tabutunun üzerinde siyah bir türban yer aldı. AP, bu türbanın ölen kişinin Hz. Muhammed'in soyundan biri olduğunu göstermek için konulduğunu yazdı.

DİLLERDE TEK BİR SLOGAN VARDI

Cenaze namazı sonrası, Reisi'nin tabutunun "Amerika'ya Ölüm!" sloganları eşliğinde omuzlarda taşındığını yazan AP, cenazelerin taşındığı kamyonun binlerce kişi tarafından takip edildiğini belirtti.

TÜM GÖZLER HAMANEY'İN OĞLUNA ÇEVRİLDİ

Öte yandan Reisi'nin Pazar günü helikopterinin düşmesi sonucu hayatını kaybetmesi, sağlık durumu uzun süredir ilgi odağı olan 85 yaşındaki dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in yerine kimin geçeceği konusunda artan spekülasyonları da artırdı. ABD'li New York Times gazetesine göre Reisi dini liderin yerine geçebilecek potansiyel bir aday olarak görülüyordu ancak ölümü sonrası gözler Hamaney'in oğluna çevrildi.

KARTLAR YENİDEN DAĞITILIYOR

AFP haber ajansı Reisi'nin ölümü sonrası İran'da kartların yeniden dağıtıldığını iddia etti ve Hamaney'in 54 yaşındaki oğlu Mücteba Hamaney ile ilgili bilgileri okuyucuları ile paylaştı. Mücteba Hamaney'in kamuoyunda nadiren görülen ancak perde arkasında son derece etkili olan ve ABD tarafından yaptırım uygulanan belirsiz bir figür olduğunu öne süren AFP, Hamaney'in oğlunu "gölgelerdeki merkezi aktör" olarak tanımladı.

MÜCTEBA HAMANEY KİMDİR?

1969 doğumlu Mücteba Hamaney, kamuda görev almasa da devletin çeşitli kademelerinde etkili bir isim. 1980'lerde İran Devrim Muhafızları'na katılan ve Irak-İran savaşında da yer alan Mücteba, Şii dünyasının önemli merkezlerinden Kum'da dini eğitim ve araştırmalara katıldı. İran siyasi elitinin muhafazakâr kanadı içindeki konumunu güçlendirdi. Oğul Hamaney'in ruhani liderin ofisi üzerinde etkili olduğu belirtiliyor.Ancak halk önünde nadiren görülen Mücteba'nın hem kitlesel bir desteğe sahip olmaması hem de liderliğin hanedan usulüne dönmesini istemeyen çevrelerin muhalefeti nedeniyle meşruiyet sorunu yaşayabileceği aktarılıyor. Ali Hamaney'in yakın çevresi de yaşlı liderin adam kayırmacılıkla suçlanmak istemediği ve konumunu oğluna bırakmaya sıcak bakmadığını aktarıyor.

Reisi\'nin ölümü sonrası Hamaney\'in yerine kimin geçeceği merak konusu oldu! Tek bir aday var

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Son Dakika Dünya Reisi'nin ölümü sonrası Hamaney'in yerine kimin geçeceği merak konusu oldu! Tek bir aday var - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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SON DAKİKA: Reisi'nin ölümü sonrası Hamaney'in yerine kimin geçeceği merak konusu oldu! Tek bir aday var - Son Dakika
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