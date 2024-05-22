Trafik kaza tespit tutanağı artık e-Devlet üzerinden doldurulacak. E-Devlet'in mobil uygulaması güncellendi ve e-Devlet'e "Kaza Tutanağı" hizmeti eklendi. Bu hizmet sayesinde vatandaşlar e-Devlet'in iOS ve Android platformlarındaki mobil uygulamasını kullanarak kaza tutanağı oluşturabilecek.
Bu özelliği kullanabilmek için öncelikle e-Devlet mobil uygulamasını güncellemeniz ve profilinizde iki aşamalı doğrulamayı aktif etmeniz gerekiyor.
Sisteme girilen tutanak bilgileri ise doğrudan Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne (SBM) aktarılması söz konusu. Bilgilendirme sistemi sayesinde sigorta şirketleri kazadan direkt olarak haberdar olabilecek ve hasar tespiti ile tazminat ödemeleri kısa sürede gerçekleşecek. Sürücülerin hayatını kolaylaştıracak yeni hizmet sayesinde e-Devlet üzerinde rapor düzenleyerek takibi online yapılabilecek.
Son Dakika › Güncel › Bir bomba hizmet daha! Kaza tespit tutanakları artık e-Devlet'ten oluşturulacak - Son Dakika
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