Bir bomba hizmet daha! Kaza tespit tutanakları artık e-Devlet'ten oluşturulacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bir bomba hizmet daha! Kaza tespit tutanakları artık e-Devlet'ten oluşturulacak

Geniş Video İzle

Trafik kazaları sonrasında doldurulan kaza tutanağı artık e-Devlet üzerinden doldurulabilecek. Hizmete giren "Kaza Tutanağı Oluşturma" özelliği sayesinde kazalarda kaza tutanağı formu doldurmaya gerek kalmadan telefondan hızlı şekilde kaza tutanağı formu oluşturulabilecek. Peki e-Devlet'teki kaza tespit tutanağı nasıl doldurulur? İşte merak edilen sorunun yanıtı.

22.05.2024 21:30  Güncelleme: 21:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trafik kaza tespit tutanağı artık e-Devlet üzerinden doldurulacak. E-Devlet'in mobil uygulaması güncellendi ve e-Devlet'e "Kaza Tutanağı" hizmeti eklendi. Bu hizmet sayesinde vatandaşlar e-Devlet'in iOS ve Android platformlarındaki mobil uygulamasını kullanarak kaza tutanağı oluşturabilecek.

KAZA TESPİT TUTANAĞI NEDİR, NASIL DOLDURULUR?

Bu özelliği kullanabilmek için öncelikle e-Devlet mobil uygulamasını güncellemeniz ve profilinizde iki aşamalı doğrulamayı aktif etmeniz gerekiyor.

  1. E-Devlet mobil uygulamasında arama bölümüne "Kaza Tutanağı" yazarak "Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi" tarafından sunulan "Kaza Tutanağı" hizmetine tıklayın
  2. "Yeni tutanak oluştur" veya "Yeni tutanağa dahil ol" seçeneklerinden birini seçin
  3. Sonraki aşamada kazaya karışan aracın ruhsat bilgilerini girin
  4. Kaza ekranında, ekrandaki seçenekleri kullanarak kazanın senaryosunu hazırlayın
  5. Kaza fotoğraflarını dosyaya ekleyin
  6. Sigorta bilgilerini girin
  7. Tutanağı tamamlayıp kaydettikten sonra SBM sistemine gönderimi yapılacak

SÜREÇ HIZLANACAK

Sisteme girilen tutanak bilgileri ise doğrudan Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne (SBM) aktarılması söz konusu. Bilgilendirme sistemi sayesinde sigorta şirketleri kazadan direkt olarak haberdar olabilecek ve hasar tespiti ile tazminat ödemeleri kısa sürede gerçekleşecek. Sürücülerin hayatını kolaylaştıracak yeni hizmet sayesinde e-Devlet üzerinde rapor düzenleyerek takibi online yapılabilecek.

Bir bomba hizmet daha! Kaza tespit tutanakları artık e-Devlet\'ten oluşturulacak

E-Devlet, trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bir bomba hizmet daha! Kaza tespit tutanakları artık e-Devlet'ten oluşturulacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ender Kervancıoğlu: Her şeyi telefonun içine sığdırmak bana mantıklı gelmiyor. İnterneti çekmez, şarjı yetmez, gözü görmez.Gönderdim sanır göndermez. Kağıt kalemden yanayım. 9 9 Yanıtla
    Ahmet Uysal: hangi devirde yaşıyorsun ender eskide kaldı evrak taşımak saklamak, şurada şu var burası böyle diye tarif etmek, tiktok izlerken boş işlerle uğraşırken çeken telefon bitmeyen şarj o zaman da devam eder akışına... 4 2
  • Adem Uçuk: Çok iyi olur 8 3 Yanıtla
  • Fayton Faytoncu: Teknoljiyi gerektigi gibi kullanirsan faydasini gorursun. Gerektiginden fazla kullanirsan zararını fazlasıyla gorursun 2 0 Yanıtla

21:30 Bir bomba hizmet daha Kaza tespit tutanakları artık e-Devlet’ten oluşturulacak Bir bomba hizmet daha! Kaza tespit tutanakları artık e-Devlet'ten oluşturulacak
20:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 3 ülkenin Filistin’i tanıma kararına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 ülkenin Filistin'i tanıma kararına ilk yorum
20:01 Reisi’nin ölümü sonrası Hamaney’in yerine kimin geçeceği merak konusu oldu Tek bir aday var Reisi'nin ölümü sonrası Hamaney'in yerine kimin geçeceği merak konusu oldu! Tek bir aday var
18:40 Sokak köpekleriyle ilgili düzenleme Meclis’e geliyor Sokak köpekleriyle ilgili düzenleme Meclis'e geliyor
17:45 AK Parti’de bir istifa daha Rize’nin ardından Adıyaman il başkanı da görevinden affını istedi AK Parti'de bir istifa daha! Rize'nin ardından Adıyaman il başkanı da görevinden affını istedi
21:47 Akılalmaz olay Yanlış aileye verilen cenaze mezardan çıkarılıp morga kaldırıldı Akılalmaz olay! Yanlış aileye verilen cenaze mezardan çıkarılıp morga kaldırıldı
20:59 Netanyahu, Norveç, İrlanda ve İspanya’nın Filistin’i tanıma kararına tepki gösterdi Netanyahu, Norveç, İrlanda ve İspanya'nın Filistin'i tanıma kararına tepki gösterdi
19:31 RTÜK Başkanı Şahin’den gündüz kuşağı programı açıklaması: Ya kendilerine gelecekler veyahut da biz gereğini yapacağız RTÜK Başkanı Şahin'den gündüz kuşağı programı açıklaması: Ya kendilerine gelecekler veyahut da biz gereğini yapacağız
19:18 Rishi Sunak duyurdu: İngiltere 4 Temmuz’da erken seçime gidiyor Rishi Sunak duyurdu: İngiltere 4 Temmuz'da erken seçime gidiyor
18:48 Şüpheli ölümün arkasından yasak aşk çıktı Yengesiyle birlikte abisine fare zehri vermişler Şüpheli ölümün arkasından yasak aşk çıktı! Yengesiyle birlikte abisine fare zehri vermişler
18:39 Sosyal medya platformu X, Türkiye’de ofis açıp temsilci atadı Sosyal medya platformu X, Türkiye'de ofis açıp temsilci atadı
17:54 Rize’de trafikteki tartışmada kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı Rize'de trafikteki tartışmada kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı
17:51 Aziz Yıldırım: Şampiyonluğu kazanırsak ben adaylıktan çekilirim Aziz Yıldırım: Şampiyonluğu kazanırsak ben adaylıktan çekilirim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 22:26:00. #1.13#
SON DAKİKA: Bir bomba hizmet daha! Kaza tespit tutanakları artık e-Devlet'ten oluşturulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement