Batman'da bir ilk! İnternet medyasının kalbi Haberler.com'un da yer aldığı konferansta atacak - Son Dakika
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Teknoloji

Batman'da bir ilk! İnternet medyasının kalbi Haberler.com'un da yer aldığı konferansta atacak

Batman\'da bir ilk! İnternet medyasının kalbi Haberler.com\'un da yer aldığı konferansta atacak

Batman Valiliği, Yeni Nesil Gazetecilik Çalıştayı'na ev sahipliği yaparak Batman'da bir ilke imza atıyor. Türkiye İnternet Gazeteciler Derneği'ne (TİGAD) bağlı 81 ilden gazete sahiplerinin de katılacağı programın moderatörlüğünü haberler.com ve sondakika.com haber sitelerinin Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Teymur yapacak. Programa haberler.com ve sondakika.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur da katılacak.

22.05.2024 22:44
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Batman Valiliği, Türkiye'nin en güçlü internet haber sitelerinin sahipleri ve CEO'larını Batman'da bir araya getiriyor.

Türkiye İnternet Gazeteciler Derneği'ne (TİGAD) bağlı 81 ilden gazete sahiplerinin de katılacağı programa Haberler.com ve Sondakika.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur, Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel katılacak.

MODERATÖRLÜĞÜ EKREM TEYMUR YAPACAK

Yeni Nesil Gazetecilik Konferansı'nın moderatörlüğünü ise Haberler.com ve Sondakika.com haber sitelerinin Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Teymur yapacak.

İnternet medyası Batman'da bir araya geliyor! Haberler.com'un da yer aldığı konferansta yeni nesil gazetecilik ele alınacak

MEDYANIN TANINAN SİMALARI ORADA OLACAK

Akit Medya'yı temsilen Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Zekeriya Say, Akit TV Haber Müdürü Uğurcan Gökçe, Kanal 7 Haber Sunucusu Meryem Nas Mercan, İHA İstanbul Anadolu Yakası Bölge Müdürü Mustafa Biçer, Ülke TV Haber Sunucusu Gözde Özyürek ve Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğr. Üyesi Dr. Aslı Köseoğlu'nun da konuşmacı olarak yer alacağı program, 24 Mayıs cuma günü saat 10.00'da Batman Üniversitesi Merkez Kampüs Rektörlük Binası'nda gerçekleşecek.

BATMAN GAZETECİLERE TANITILACAK

Batman Valiliği'nin ev sahipliğinde, Batman İl Özel İdaresi, Batman Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün katkıları ile gerçekleşecek olan programa katılacak gazeteciler, Batman'ın tarihi ve kültürel yerlerini gezecek. Batman Şehit Şenay Aybüke Kütüphanesi, Mor Kiryakus Manastırı, Hasankeyf ve Arkeopark ile Raman Petrol Kuyusu'nu ziyaret edecek olan gazetecilere yöresel yemekler ve lezzetlerden tandır ekmeği, sumak şerbeti, Sason çileği ve danuk ikramları yapılacak. Batman'da özel röportaj ve haber çalışması yapacak olan gazeteciler cumartesi günü şehirden ayrılacak.

Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Teknoloji

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Son Dakika Teknoloji Batman'da bir ilk! İnternet medyasının kalbi Haberler.com'un da yer aldığı konferansta atacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Cihan Ramazan: Konuşmacılara bakınca az çok her şey ortaya çıkıyor. Batman’da gerçekten de bir ilk ama Robin’in haberi yok. 1 0 Yanıtla

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