ABD'de hortum felaketi! Çok sayıda can kaybı var - Son Dakika
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ABD'de hortum felaketi! Çok sayıda can kaybı var

ABD\'de hortum felaketi! Çok sayıda can kaybı var

ABD'nin orta kesiminde meydana gelen şiddetli hava olayları ve hortumlar sonucunda yerleşim yerlerinde büyük hasar meydana geldi. Çok sayıda can kaybının yaşandığı bölgede acil durum ilan edilirken arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

22.05.2024 22:43
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ABD'nin orta kesimindeki eyaletlerde meydana gelen şiddetli hava olayları ile hortumlarda çok sayıda can kaybı ve yerleşim yerlerinde büyük hasar olduğu belirtildi. Yerel medyadaki haberlere göre, özellikle Iowa'nın Greenfield kasabasını vuran fırtınada çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

VALİ: KORKUNÇ BİR DURUM

Iowa eyalet polisi hava olayları nedeniyle çok sayıda ölü ve yaralı bulunduğu haberlerini doğrularken, bölgede arama ve kurtarma çalışmaları devam ettiği için herhangi bir sayı vermekten kaçındı. Vali Kim Reynolds da Greenfield'da düzenlediği basın toplantısında, "Bu yıkım sadece yürek burkan, korkunç bir durum. Yıkımı gerçekten görene kadar anlatmak zor." ifadelerini kullandı.

ABD'de hortum felaketi: Çok sayıda can kaybı var

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Reynolds, eyalet genelinde 15 ilçe için acil durumu ilan edildiğini, Başkan Joe Biden'dan da Iowa için federal afet yardımını onaylamasını isteyeceğini söyledi.

Greenfield kasabasının yarısına yakınında birçok iş yeri, ev ve araç kuvvetli fırtına ve hortumlardan zarar görürken, yerel televizyonlarda bazı rüzgar tribünlerinin şiddetli fırtınadan yıkılarak ateş aldığı görüntüleri yer aldı.

ABD'de hortum felaketi: Çok sayıda can kaybı var

Iowa'nın yanı sıra Nebraska, Illinois ve Wisconsin eyaletleri de şiddetli yağmur, rüzgar, ve hortumlar nedeniyle olumsuz etkilenirken, eyaletlerin bazı bölgelerinde elektrik kesintileri yaşandı.

ABD Ulusal Meteoroloji yetkilileri, Texas'tan Michigan'a kadar en az 329 şiddetli fırtına kaydedildiğini, çoğu Iowa, Wisconsin ve Minnesota'da olmak üzere 20 hortum olayının da yaşandığını aktardı.

Yetkililer, söz konusu şiddetli hava şartlarının ülkenin orta kesimlerinde hafta sonuna kadar etkisini sürdürebileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

Fırtına, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de hortum felaketi! Çok sayıda can kaybı var - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • ferhat eser: geçmiş olsun canlarım 1 3 Yanıtla
    Cihan Ramazan: Sağ ol tatlım 1 0 Mustafa Gökçe: Tesekurler fıstığım 1 0

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