Kastamonuspor Futbolcuları ve Teknik Ekip Taraftarların Saldırısına Uğradı - Son Dakika
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Kastamonuspor Futbolcuları ve Teknik Ekip Taraftarların Saldırısına Uğradı

Kastamonuspor Futbolcuları ve Teknik Ekip Taraftarların Saldırısına Uğradı

TFF 2. Lig Play-Off 4. turunda Iğdır FK'ya 2-1 mağlup olan Kastamonuspor'un futbolcuları ve teknik ekibi, karşılaşmanın ardından bir grup taraftarın saldırısına maruz kaldı. Taraftarlar, futbolcuları taşıyan otobüsü taşladı ve iki takım kalecisini yaraladı. Kastamonuspor Başkanı Cengiz Aygün, olayın ardından yazılı bir açıklama yaparak gereken şikayetlerin yapıldığını belirtti ve Iğdır'daki güvenlik zafiyetine dikkat çekti.

22.05.2024 22:37
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Iğdır FK ile Kastamonuspor arasında oynanan TFF 2. Lig Play-Off 4. turu maçı sonrasında olaylar çıktı. Müsabaka için Iğdır'a giden Kastamonuspor ekibine bir grup Iğdır FK taraftarının saldırısına uğradı. Futbolcuları taşıyan otobüsü taşlayan taraftarlar, takımın 2 kalecisini de yaraladı.

OTOBÜSÜ TAŞLADILAR

Iğdır FK'ya konuk olan Kastamonuspor, karşılaşma sonucunda 2-1 mağlup oldu. Maçın sonrasında kaldıkları otele gitmek için stattan ayrılan Kastamonusporlu futbolcular ve teknik ekibi taşıyan otobüsü bir grup Iğdır FK taraftarı tarafından taşlandı.

2 OYUNCU BAŞINA DARBE ALDI

Daha sonra takımın kaldığı otel önünde futbolculara sözlü ve fiziki saldırıda bulunan grubun taş ve soda şişeleriyle saldırdığı Kastamonusporlu oyunculardan kaleciler Abdullah Yiğiter ve Yasin Davuş, kafalarına aldıkları darbeyle yaralandı. Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri ise grubu uzaklaştırmaya çalıştı.

KASTAMONUSPOR BAŞKANI: OLMADI IĞDIR'IM

Yaşanan olayın ardından yazılı açıklama yapan Kastamonuspor Başkanı Cengiz Aygün şu ifadelerle tepkisini gösterdi: "Şu anda benim gündemimde takımımın sağ salim Kastamonu'ya dönmesi var. Tüm mercilere gerekli şikayetler yapıldı. Olmadı Iğdır'ım, olmadı. Iğdır halkıma bu yakışmadı, çocuklarımın akan her kanının hesabı sorulacaktır. Bu kin bu nefret neden, bizler kardeşiz. Iğdır Valimiz, Iğdır Emniyet Müdürüm, Jandarma Alay Komutanım lütfen görevlerinizi yerine getirin. Kastamonulu aciz değildir. Kastamonulu herkesi sever ama haksızlık karşısında duran dilsiz şeytandır. Iğdır benim ülkemin bir parçasıdır. Bir gurup Iğdırlının yaptığını, tüm Iğdır'a mal etmem. Ancak Iğdır'da güvenlik zafiyeti var, tüm devlet birimlerimizi göreve davet ediyorum."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kastamonuspor Futbolcuları ve Teknik Ekip Taraftarların Saldırısına Uğradı - Son Dakika

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