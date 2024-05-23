Boya fabrikasında patlama: 3 işçi yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Boya fabrikasında patlama: 3 işçi yaralı

Boya fabrikasında patlama: 3 işçi yaralı

Kahramanmaraş'ta bulunan bir boya fabrikasının kazan dairesinde meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı. Patlama, geniş bir alanda deprem etkisine neden olurken çevredekiler panikle dışarı çıktı. Hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

23.05.2024 00:29  Güncelleme: 01:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda bir boya fabrikasının kazan dairesinde meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı. Deprem etkisi oluşturan patlama sonrası çevredeki vatandaşlar panik yaşadı.

VATANDAŞLAR SOKAKLARA ÇIKTI

Karacasu Kırım Mahallesi'ndeki bir kumaş ve boya fabrikasının kazan dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlama çevrede adeta deprem etkisi oluşturdu. Patlama yaşanan alanın çevresindeki konutlar ve konteyner kentlerdeki vatandaşlar gürültünün sesi ile sokaklara çıktı.

Boya fabrikasında deprem etkisi oluşturan patlama: 3 işçi yaralı

İŞÇİLER HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine ilk gelen ekip itfaiye oldu. Can pazarının yaşandığı alanda işçileri tek tek kurtaran itfaiye ekipleri sağlık ekiplerine teslim etti. Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan sesi duyan çevredeki vatandaşlar ise fabrika etrafında toplandı. 3 kişinin yaralandığı olayda arama çalışmaları tamamlandı. Polis ekipleri olay sonrası inceleme başlattı.

Boya fabrikasında deprem etkisi oluşturan patlama: 3 işçi yaralı
Kaynak: İHA

Şehir Hastanesi, Kahramanmaraş, İnceleme, İtfaiye, Deprem, Acil Durum, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Boya fabrikasında patlama: 3 işçi yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:18 Kulisleri hareketlendiren iddia: Asgari ücret temmuz ayında 21 bin 320 liraya çıkacak Kulisleri hareketlendiren iddia: Asgari ücret temmuz ayında 21 bin 320 liraya çıkacak
22:15 Tartışma konusu olan lüks araçla ilgili Cumhurbaşkanlığı’ndan açıklama var Tartışma konusu olan lüks araçla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var
21:30 Bir bomba hizmet daha Kaza tespit tutanakları artık e-Devlet’ten oluşturulacak Bir bomba hizmet daha! Kaza tespit tutanakları artık e-Devlet'ten oluşturulacak
20:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 3 ülkenin Filistin’i tanıma kararına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 ülkenin Filistin'i tanıma kararına ilk yorum
20:01 Reisi’nin ölümü sonrası Hamaney’in yerine kimin geçeceği merak konusu oldu Tek bir aday var Reisi'nin ölümü sonrası Hamaney'in yerine kimin geçeceği merak konusu oldu! Tek bir aday var
00:43 Pençe-Kilit’te 1 askerimiz şehit oldu Pençe-Kilit'te 1 askerimiz şehit oldu
00:30 Boya fabrikasında patlama: 3 işçi yaralı Boya fabrikasında patlama: 3 işçi yaralı
23:52 Atalanta, 51 maçtır yenilmeyen Bayer Leverkusen’i devirip UEFA Avrupa Ligi şampiyonu oldu Atalanta, 51 maçtır yenilmeyen Bayer Leverkusen'i devirip UEFA Avrupa Ligi şampiyonu oldu
23:49 Ergin Ataman ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında küfürlü tartışma Ergin Ataman ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında küfürlü tartışma
22:45 Batman’da bir ilk İnternet medyasının kalbi Haberler.com’un da yer aldığı konferansta atacak Batman'da bir ilk! İnternet medyasının kalbi Haberler.com'un da yer aldığı konferansta atacak
22:43 ABD’de hortum felaketi Çok sayıda can kaybı var ABD'de hortum felaketi! Çok sayıda can kaybı var
22:38 Kastamonuspor ekibine Iğdır’da taraftarlardan taşlı saldırı: 2 yaralı Kastamonuspor ekibine Iğdır'da taraftarlardan taşlı saldırı: 2 yaralı
21:52 Mısır tarlasında kayboldu Özel eğitimli köpeklerle aranıyor Mısır tarlasında kayboldu! Özel eğitimli köpeklerle aranıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 01:30:36. #1.13#
SON DAKİKA: Boya fabrikasında patlama: 3 işçi yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement