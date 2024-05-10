Güneş'teki şiddetli patlama ABD'de jeomanyetik fırtınaya yol açtı - Son Dakika
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Dünya

Güneş'teki şiddetli patlama ABD'de jeomanyetik fırtınaya yol açtı

Güneş\'teki şiddetli patlama ABD\'de jeomanyetik fırtınaya yol açtı

Güneş'te 10 Mayıs'ta güçlü bir patlama meydana geldi. ABD'deki Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), elektronik cihazlarda ve elektrik şebekelerinde olası kesintilere neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

10.05.2024 22:32
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Güneş'te meydana gelen olağanüstü bir aktivite, ABD'nin Charlotte kentinde son 20 yılın en güçlüsü olarak kaydedilen G4 sınıfı bir jeomanyetik fırtınaya neden oldu.

Bilim insanları, bu tür şiddetli güneş fırtınalarının nadir olduğunu ve genellikle Güneş aktivitesinin en yüksek olduğu dönemlerde gerçekleştiğini belirtirken ABD'deki Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nden (NOAA) uyarı geldi.

Güneş'teki şiddetli patlama ABD'de jeomanyetik fırtınaya yol açtı

ACİL DURUM UYARISI YAYINLADILAR

Acil durum uyarısında "Jeomanyetik fırtınalar Dünya'ya yakın yörüngedeki ve Dünya yüzeyindeki altyapıyı etkileyebilir." ifadelerine yer verilirken, fırtınanın iletişimi olumsuz yönde etkileyebileceği, elektrik şebekesini, navigasyonu, radyo ve uydu operasyonlarını potansiyel olarak bozabileceği söylendi.

"KUTUP IŞIKLARI GÜNEY BÖLGELERDE GÖRÜLEBİLİR"

Jeomanyetik fırtınaların aynı zamanda kutup ışıklarını da tetikleyebileceği aktarılırken, şiddetli bir jeomanyetik fırtınanın, kutup ışıklarının Alabama ve Kuzey Kaliforniya kadar güneyde görülme potansiyelini de içerdiği bildirildi.

Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

Güneş, Teknoloji, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Güneş'teki şiddetli patlama ABD'de jeomanyetik fırtınaya yol açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Dincer aynacı: neden boyle olaylarin sadece abd de sonuclandigini merak ediyorum. ya adamlar cok zeki neyin neyden kaynaklandigini biliyor... yada salliyorlar :) 10 1 Yanıtla
    Furkan Solak: sadece ABD'de olmuyor biraz araştırırsanız Ukrayna ve Rusya'da kuzey ışıkları görülmeye başlandı. 1 0
  • Metin Övenç: Bu Amerika bilinç altına hep dünyayı kurtaran ülke olarak yerleştiriyor..Süper kahramanlar bile Amerikalı her filmde onlar 4 1 Yanıtla
  • Ali Akkaya: herseyi bilmiyorlar kimsenin bilmediklerini bildikleri icin salliyolar inanırsan 4 0 Yanıtla
  • Bir rüya null: meridyenler değişiyor güneş batıdan doğacak az kaldı. bu dünyanın boş olduğunu bilin ahirete hazırlanın kimse özgür değildir 1 0 Yanıtla

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