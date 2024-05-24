Daha maç başlamadan ortalık karıştı! Fenerbahçeli ve Panathinaikoslu taraftarlar birbirine girdi - Son Dakika
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Spor

Daha maç başlamadan ortalık karıştı! Fenerbahçeli ve Panathinaikoslu taraftarlar birbirine girdi

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Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague Final Four'da Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Almanya'nın başkenti Berlin'de oynanacak karşılaşma öncesinde iki takımın taraftarları arasında kavga çıktı. Gruplar, maçın oynanacağı Uber Arena'nın önünde birbirine girdi.

24.05.2024 18:07  Güncelleme: 18:48
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Almanya'nın başkenti Berlin'deki Uber Arena'da başlayacak THY EuroLeague Final Four'da Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR ekibi ile Fenerbahçe Beko saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde Fenerbahçe ile Panathinaikos taraftarları arasında kavga çıktı.

SOKAK ORTASINDA BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Stadyumun çevresinde karşı karşıya gelen iki grup arasında kavga çıktı. İki takım taraftarlarının da birbirlerine saldırdığı görüntüler kameralara yansıdı.

GÖZALTINA ALINAN TARAFTARLAR VAR

Yaşanan olayların ardından Alman polisi bazı Fenerbahçe ve Panathinaikos taraftarları gözaltına aldı.

NE OLMUŞTU?

THY EuroLeague'de Final Four müsabakaları için takımlar Berlin'e geldi. Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos takımları otele giriş yaptı. Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını karşılamak için geldiği otelde Panathinaikos koçu Ergin Ataman'ın da giriş yaptığı anda oradaydı. Zorlu maç için Berlin'deki oteline ulaşan Yunan ekibi otele giriş yaptığı sırada, çevrede bulunan Fenerbahçeli taraftarlar, Ataman'a "Doping yapsana, doping yapsana, Ergin Ataman, doping yapsana" tezahüratı yapmıştı. Ergin Ataman'ın, Fenerbahçe taraftarına küfürle karşılık vermesi sonrası "Güvenlik nerede?" diye sorduğu görülmüş ve tansiyon yükselmişti.

Daha maç başlamadan ortalık karıştı! Fenerbahçeli ve Panathinaikoslu taraftarlar birbirine girdi

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Son Dakika Spor Daha maç başlamadan ortalık karıştı! Fenerbahçeli ve Panathinaikoslu taraftarlar birbirine girdi - Son Dakika

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    Yorumlar (7)

  • recep özoğul: Bir GS li olarak FB basketbol takımına başarılar diliyorum. Avrupa'da rakip değil birlik olmak gerektiği için. 46 12 Yanıtla
  • Göksel Tuygun: Her branşta her maçları skandal 17 28 Yanıtla
  • Behzat: haydi canlar basarilar 23 5 Yanıtla
  • Hasan Arguner: Fb hukmen elenir yaz kenara seriyi tamamlayamaz.. 8 10 Yanıtla
  • Burak Öztürk: İki Yunan takımı neyi paylaşamıyorlar ki 2 3 Yanıtla
    zoro beyi: Anneciğini 0 0 mustafa sagdic: motherni paylasamiyorlar 0 0

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SON DAKİKA: Daha maç başlamadan ortalık karıştı! Fenerbahçeli ve Panathinaikoslu taraftarlar birbirine girdi - Son Dakika
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