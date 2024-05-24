Günler sonra ortaya çıktı! Kerem Aktürkoğlu\'nun ettiği küfürlere bakın

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Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği maçın ardından yaşanan olayların yakınları sürüyor. Olayların ardından PFDK sarı-lacivertli takıma ceza yağdırırken, mücadele sonrasında tartışmaların yaşandığı soyunma odası koridorlarından günler sonra yeni görüntüler ortaya çıktı.

KEREM, FENERBAHÇELİ FUTBOLCULARA KÜFÜRLER SAVURDU

Maçın ardından soyunma odası koridorlarında Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun sarı-lacivertli futbolculara küfrettiği görüldü. Sarı-kırmızılılarda Erden Timur'un Kerem'i sakinleştirmeye çalışması da görüntülere yansıdı. Ortaya çıkan bu görüntülerin ardından 25 yaşındaki futbolcuya tepki gösteren sarı-lacivertli taraftarlar, 25 yaşındaki yıldızın da ceza alması için sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu.

FENERBAHÇE'YE CEZA YAĞMIŞTI

PFDK, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylardan dolayı sarı-lacivertli futbolcular Mert Hakan Yandaş'a 5 maç, İrfan Can Eğribayat'a 3 maç, Jayden Oosterwolde'ye ise 1 maçtan men cezası verdi. Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle 90 gün hak mahrumiyeti ve 780 bin TL para cezasına çarptırıldı.

FENERBAHÇE ŞİKAYET ETTİ

Sport Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, TFF Hukuk Müşavirliği'ne Kerem Aktürkoğlu'nu şikayet etti. Hukuk Müşavirliği şikayeti incelemeye aldı. Suç unsuru bulunursa iki isim de kısa süre içerisinde PFDK'ya sevk edilecek.