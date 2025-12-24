11. Yargı Paketi Kabul Edildi... Bakan Tunç: Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı Yapmak İçin Adımlarımızı Kararlılıkla Atmaya Devam Edeceğiz

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kamuoyunda 11'inci Yargı Paketi olarak bilinen "Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesin hayırlı olmasını diledi. Yılmaz Tunç yargı paketini, Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesinde yer alan hedefler doğrultusunda hazırlandığını belirtti.

Tunç, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Toplumsal huzurun desteklenmesi, suçla daha etkin mücadele edilmesi, temel hak ve özgürlüklerin daha etkin korunması, hukuki güvenliğin güçlendirilmesi, adalet hizmetlerimizin etkinliğinin artırılması, infaz adaletinin sağlanması alanlarında önemli düzenlemeler hayata geçirilmiştir.

Kanun teklifinin yasalaşma sürecinde emeği ve katkısı bulunan tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı yapmak için adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz."