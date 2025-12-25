11. Yargı Paketi Meclis'ten Geçti - Son Dakika
11. Yargı Paketi Meclis'ten Geçti

25.12.2025 02:34
TBMM, 11. Yargı Paketi'ni kabul ederek 50 bin mahkuma tahliye imkanı sağladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni kabul etmişti, karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyen ancak hüküm kesinleşmediği için o dönemde çıkarılan kanundan yararlanamayan yaklaşık 55 bin hükümlüyü ilgilendiren düzenlemenin de yer aldığı teklif, 38 maddeyle Genel Kurul'a sunulmuştu ancak Genel Kurul'da verilen önergelerle 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'a ilişkin Anayasa Mahkemesi'nin verdiği iptal kararları dikkate alınarak hazırlanan düzenlemeleri içeren 30, 31 ve 32'nci maddeler tekliften çıkarılırken 5 madde de ihdas edildi.

TBMM'de yaşanan tartışmaların ardından Covid düzenlemesinin kapsamı daraltırılırken, depremde yakınlarını kaybedenlerin mücadelesi ile deprem suçluları da kapsam dışına çıkarılmıştı. Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 11. Yargı Paketi ile 50 bin mahkuma tahliye yolu açılması bekleniyor.

Kaynak: ANKA

