12.06.2020 Günün Canlı Maç Yayınları

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İşte günün CANLI YAYIN listesi...
13: 00 LP Shagarov, Oleg - Ivanov, Valery
13: 00 LP Novikov, Ilya - Molodtsov, Denis
13: 00 LP Abramov, Kirill - Elistratov, Igor
13: 30 LP Safonov, Vladimir - Pravednov, Andrey
13: 30 LP Frolov, Alexander - Shirokov, Vladimir
13: 30 LP Kuzmin, Sergey - Zhulyabin, Vladimir
15: 00 LP Nikiforov, Oleg - Yanshaev, Alexey
15: 00 LP Klimentev, Vladimir - Pandur, Ivan
15: 00 LP Homutov, Serguei - Suharkov, Oleg
15: 30 LP Gribkov, Alexander - Vakar, Sergey
15: 30 LP Pashkov, Nikolay - Basmanov, Dmitry Evgeniev
15: 30 LP Kryuchkov, Evgenii - Arutiunyan, Artem
16: 00 LP Suharkov, Oleg - Kryuchkov, Evgenii
16: 00 LP Pandur, Ivan - Pashkov, Nikolay
16: 00 LP Yanshaev, Alexey - Gribkov, Alexander
16: 30 LP Vakar, Sergey - Nikiforov, Oleg
16: 30 LP Basmanov, Dmitry Evgeniev - Klimentev, Vladimir
16: 30 LP Arutiunyan, Artem - Homutov, Serguei
17: 00 LP Klimentev, Vladimir - Pashkov, Nikolay
17: 00 LP Nikiforov, Oleg - Gribkov, Alexander
17: 00 LP Homutov, Serguei - Kryuchkov, Evgenii
17: 30 LP Yanshaev, Alexey - Vakar, Sergey
17: 30 LP Suharkov, Oleg - Arutiunyan, Artem
17: 30 LP Pandur, Ivan - Basmanov, Dmitry Evgeniev
19: 30 AL2 Dynamo Dresden - Hamburg
19: 30 AL2 Sandhausen - Arminia Bielefeld
20: 30 İS1 Granada - Getafe
21: 00 PO1 Moreirense - Rio Ave
21: 30 AL1 Hoffenheim - Leipzig
23: 00 İS1 Valencia - Levante
Sürpriz puan kayıplarıyla şaşırtan Leipzig, Hoffenheim deplasmanında!
Hafta sonları Güney Kore K-1 Ligi, Avusturya Ligi, Yunanistan Ligi maçlarıyla da keyfine keyif kat!
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