12.06.2020 Günün Canlı Maç Yayınları

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Fenerbahçe, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 mağlup etti

Cem Yılmaz ve Ekrem İmamoğlu'ndan Beşiktaş'ın kampanyasına destek

Barcelona, Orkun Kökçü için 35 milyon euro vermeye hazır

Süper Lig maçları ilk kez Birleşik Krallık kanalında yabancı dilde yayımlanacak

Aston Villa, Galatasaray'a 15 milyon euro ödeyerek Luyindama'nın transferini bitirecek

Netflix ve HBO, Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın hayatını diziye dönüştürmek için teklif yaptı