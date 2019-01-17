Son Dakika Haberleri: 12 Bin Liralık Akü Çalındı

12 Bin Liralık Akü Çalındı

42 dakika önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir dernek binasının yaklaşık 12 bin lira değerindeki aküleri çalındı.

12 Bin Liralık Akü Çalındı, System.String[]
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir dernek binasının yaklaşık 12 bin lira değerindeki aküleri çalındı.

Edinilen bilgilere göre, Çerkezköy Güveniş Caddesi üzerinde bulunan Çerkezköy Erzurumlular Derneği'ndeki yaklaşık 12 bin lira değerindeki 8 adet aküsü, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce sabah saatlerinde çalındı. Polis olay üzerine soruşturma başlatarak, şahısların yakalanması için harekete geçti.

Güneş enerjisi ile çalışıyordu

Dernek çalışanı Ercan Kalkan, gece saat 00.30 sularında derneğin kapı pencerelerini kapatarak, iş yerinden ayrıldığını, sabah işe geldiğinde ise akülerin yerinde olmadığını fark etti. Akülerin çalındığının farkına varmasının ardından polis ekiplerine durumu bildiren Kalkan, derneğin elektriğinin güneş enerjisi ile çalıştığını ve sistemin kurulması için dernek binası önüne 8 adet akü yerleştirildiği bilgisini verdi. Kamera görüntülerini incelemesinin ardından polis ekiplerinin akü hırsızlığı şüphelilerini bulmak için harekete geçtiği öğrenildi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 07:03 Kaynak: İHA

Polis, Tekirdağ, Çerkezköy, 3. Sayfa
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