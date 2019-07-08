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12. Karadeniz Avcı Buluşması

1 saat önce

12. Karadeniz Avcı BuluşmasıSAMSUN - Türkiye'nin en büyük avcı festivali olma özelliği taşıyan "12. Karadeniz Avcı Festivali" Samsun'da yapıldı.

12. Karadeniz Avcı Buluşması
SAMSUN - Türkiye'nin en büyük avcı festivali olma özelliği taşıyan "12. Karadeniz Avcı Festivali" Samsun'da yapıldı.
Milli Mücadele'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Karadeniz Av Yaban Hayatı Avcılık Federasyonu ve Samsun'da bulunan avcı derneklerinin düzenlediği 12.Karadeniz Avcı Buluşması, Samsun Mahmur Dağı festival alanında gerçekleştirildi. Düzenlenen festivalde Türkiye'nin farklı şehirlerden gelen avcılar, atış yarışmasında birbirleri ile kıyasıya yarıştı. Profesyonel, amatör, şişe atışı tek kurşun kategorilerinde düzenlenen atış müsabakasında ilk 3 giren atıcılara; otomatik tüfek, kupa, madalya ve plaket verildi.
İnsanların ilgisinin yoğun olduğunu belirten Karadeniz Av Yaban Hayatı Avcılık Federasyonu Başkanı Mustafa Sezer, "Türkiye'nin en büyük avcı festivalini düzenliyoruz. Özellikle avcı buluşmasının Milli Mücadele'nin 100. yılında Samsun'da olması ayrı bir anlam kattı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
"Kadına şiddete hayır diyoruz"
Her yıl düzenlen buluşmalarda ayrı bir tema belirlediklerini ifade eden Karadeniz Av Yaban Hayatı Avcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Sert, "Bu seneki belirlediğimiz tema 'Kadına Şiddete Hayır' oldu. Yürüttüğümüz bu sosyal sorumluluk projesinde federasyon ve dernekler olarak kadına şiddeti kınıyoruz. Şuna da değinmek istiyorum: Atış sahamız olmadığı için yarışmalarımızı böyle doğal alanlarda yapıyoruz" diye konuştu.
Festivale, Türkiye de bulunan avcı dernekleri başkanları katıldı. Festivalin sonunda müsabakalarda başarı gösteren kişilere ödüller verildi. Etkinlikte şehitlere saygı atışı da yapıldı.
12. Karadeniz Avcı Buluşması
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:37 Kaynak: İHA
Karadeniz, Türkiye, Samsun, Yaban, Genel
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