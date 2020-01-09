12 yıllık cinayetin şüphelileri hakkında tekrar yakalama kararı çıkartıldı - Son Dakika

Kocaeli'de 12 yıl önceki cinayetin faili oldukları iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakılan 4 şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı sonrasında tekrar gözaltı kararı çıkartıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Olay 20 Nisan 2008 günü Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre inşaat mühendisi olan Aydın Koçarslan, şirketin muhasebecisi Bahattin Ardahan A.(55) ile birlikte Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Değirmendere'ye giden Koçarslan dönüş yolunda Başiskele ilçesi Bahçecik Mahallesi'nde ormanlık alanda saldırıya uğrayarak feci şekilde darp edildi. Başına sert bir cisimle vurulan Koçarslan, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 6 ay sonra hayatını kaybetti. Olayın ardından 3 ay sonra gözaltına alınan muhasebeci Bahattin Ardahan A. ise olay anında Koçarslan'ın yanında olduğunu kendisinin de darp edildiğini, saldırganları tanımadığını, hafıza kaybı yaşadığını ve ambulansı kendisinin aradığını söyledi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Ardahan A. savcılık tarafından delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakıldı.



Cinayet şüphelileri serbest kaldı savcılık itiraz etti



Olayın ardından 12 yıl geçmesi sonrasında cinayet dosyasını yeniden açan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayla ilgili 9 kişiyi gözaltına aldı. Emniyette sorguları tamamlanan 5 kişi serbest bırakılırken, Koçarslan'ı öldürme şüphesiyle gözaltına alınan Bahattin Ardahan A., K.G.(40), B.A.Y. (41) v F.G.(39) Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan Bahattin Ardahan A. hakkında kasten adam öldürme suçundan daha önceden kesinleşmiş beraat kararı olduğu nedeniyle, diğer şüphelilerin suça yardım durumunda olabilecekleri değerlendirilerek tutuklama talebinin reddine karar verildi. İşlemleri tamamlanan 4 şüpheli de serbest bırakıldı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı ise şüphelilerin serbest bırakılması kararına itiraz etti. Şahıslar hakkında tekrardan gözaltı kararı çıkartıldı.



Yeni deliller ışığında şüpheliler hakkında 'yağma' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca tekrar soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında Bahattin Ardahan A. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs sevk edildiği Kocaeli Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şahısların serbest bırakılmasına yönelik itirazı kabul edildi. Karar sonrasında şüpheli F.H: , B.A.Y. ve K.K. hakkında tekrar gözaltı kararı çıkartıldı. Gözaltına alınan 3 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderilecek. - KOCAELİ