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13 günlük öz kızını karınca zehriyle öldürmek isteyen babanın sosyal medya paylaşımları kan dondurdu - Son Dakika

13 günlük öz kızını karınca zehriyle öldürmek isteyen babanın sosyal medya paylaşımları kan dondurdu

24.11.2021 12:45

Yalova'da 13 günlük öz kızını karınca ilacıyla zehirlediği ortaya çıkan babanın sosyal medya hesabından yazdıkları öfke uyandırdı. S.O. isimli adam, WhatsApp üzerinden yaptığı paylaşımlarda "Tam rahat edelim derken çocuk ayak bağı gibi dolandı ayaklarıma. Aldık başa belayı" gibi ifadeler kullandı. Adamın eşi Türkan O., kocasının çocuğu doğduğu günden bu yana istemediğini sözlerine ekledi.

9 Kasım 2021 tarihinde Yalova'da Türkan O. (36), eşi S.O.'nun 13 günlük bebeklerini zehirlediğini iddia etti. Üçüncü çocukları dünyaya geldikten sonra kendisine ve çocuklarına şiddet uygulayan eşi S.O. hakkında mahkeme kararı ile koruma kararı da aldıran Türkan O., kan donduran detayları anlattı.

13 günlük bebeğini karınca ilacıyla zehirleyen babanın sosyal medyada yazdıkları kan dondurdu

"DOĞDUĞU GÜNDEN BU YANA MORALİ BOZUK"

Eşinin kendi evladını mamanın içine koyduğu zehir ile öldürmek istediğini ileri süren Türkan O., "Çocuğumuz doğduğu günden bu yana eşimin morali çok bozuktu. Sosyal medya hesaplarından da bu durumu dile getirmiş, adeta isyan etmişti. Şüpheli davranışları vardı. Bir gün kızımız mamasını yemek istemedi. Ben de şüphelendim büyük kızım mamayı satın aldığımız eczaneye götürdü. Eczacı mamayı incelerken bunun içine bir şey karıştırıldığını söyledi. Kızım da ağlayarak beni arayıp durumu anlattı. Sonrasında hemen emniyete haber verdik. Ambulansla çocuğum hastaneye kaldırıldı ve bir gece yoğun bakım ünitesinde tedavi gördü. Ertesi gün çocuğumu bana teslim ettiler. Çok şükür durumu şu an iyi" diye konuştu.

13 günlük bebeğini karınca ilacıyla zehirleyen babanın sosyal medyada yazdıkları kan dondurdu

SUÇU İŞLEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Eşinin emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiğini belirten anne yaşadığı dehşete düşüren olayı şu şekilde anlattı: "Bizi emniyete götürüp sorguya aldılar. İfadesinde eşim suçunu kabul etti. Sarhoş olduğundan dolayı yaptığını itiraf etti. En ağır cezayı almasını istiyorum. Benim ve çocuklarımın yaşadığı şiddetten bunaldım bıktım artık. Daha önceden de çocuklarıma şiddet uyguladı."

13 günlük bebeğini karınca ilacıyla zehirleyen babanın sosyal medyada yazdıkları kan dondurdu

PAYLAŞIMLARI KAN DONDURDU

Eşinin çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine konulduğunu bir süre sonra da eşinin yaptığı paylaşımları görüp şoke olduğunu anlatan anne Türkan O., o paylaşımları da Cumhuriyet Savcılığına ilettiğini aktardı. Türkan O. eşinin WhatsApp durumunda "Tam rahat edelim derken çocuk ayak bağı gibi dolandı ayaklarıma. Aldık başa belayı", "40'tan sonra bulduk belayı" gibi mesajlar paylaştığını, bunların da örneklerini alarak savcılığa ilettiğini söyledi

13 günlük bebeğini karınca ilacıyla zehirleyen babanın sosyal medyada yazdıkları kan dondurdu

"DUYDUKLARIMIZA İNANMASI ÇOK ZOR"

Minik bebek E.E.O.'nun dayısı Bayram A. (33) ise, "Olayın başından sonuna kadar ablamın yanındaydım. Gördüklerim duyduklarım inanması çok zor. İnsanın yapacağı bir şey değil. 2 karış bebekten ne istenir? Nasıl bir caniliktir? En ağır cezayı almalı" diye konuştu.

13 günlük bebeğini karınca ilacıyla zehirleyen babanın sosyal medyada yazdıkları kan dondurdu

KARINCA İLACI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, tutuklanan baba S.O.'nun ifadesinde 2 çocuktan sonra 3. çocuğa bakmaya maddi güçlerinin olmadığını, bu sebeple çocuğu aldırmak istediklerini ancak maddi imkansızlık sebebiyle aldıramadıklarını, bu sebeple bunalıma girdiğini, olay günü aşırı alkollü olduğunu karınca ilacı alıp bir kaşık yeni doğan kızının mamasına koyduğunu ve evden ayrıldığını söylediği öğrenildi. 13 günlük E.E.O.'nun mamasına konulan maddenin karınca ilacı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.

İşte o kan donduran paylaşımlar:

13 günlük bebeğini karınca ilacıyla zehirleyen babanın sosyal medyada yazdıkları kan dondurdu
13 günlük bebeğini karınca ilacıyla zehirleyen babanın sosyal medyada yazdıkları kan dondurdu
13 günlük öz kızını karınca zehriyle öldürmek isteyen babanın sosyal medya paylaşımları kan dondurdu

Yalova, Kasım, Medya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 13 günlük öz kızını karınca zehriyle öldürmek isteyen babanın sosyal medya paylaşımları kan dondurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: 13 günlük öz kızını karınca zehriyle öldürmek isteyen babanın sosyal medya paylaşımları kan dondurdu - Son Dakika
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