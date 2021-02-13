13 Şubat 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

13 Şubat 2021 Star Yayın Akışı

13 Şubat 2021 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:15 American Ultra 00:15 Menajerimi Ara 02:30 Seni Çok Bekledim 05:00 Geniş Aile 07:00 Mesut Yar ile Bugün 07:00 Medcezir 09:30 Dizi 09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 09:45 Afacan Beşler 3 11:45 En Güzel Bölüm 12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk 13:15 Gerçeğin Peşinde 14:00 Sinema 14:00 Menajerimi Ara 16:15 En Güzel Bölüm 16:30 Dizi 16:30 Söz 18:30 Star Haber 20:00 Seni Çok Bekledim 20:00 İbo Show

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