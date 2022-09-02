13. Uluslararası Dergi Günleri, 29 Eylül'de başlayacak - Son Dakika
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13. Uluslararası Dergi Günleri, 29 Eylül'de başlayacak

02.09.2022 13:10
13. Uluslararası Dergi Günleri, 29 Eylül'de başlayacak

"13. Uluslararası Dergi Günleri", 29 Eylül-2 Ekim'de Sirkeci Tren Garı'nda düzenlenecek.

"13. Uluslararası Dergi Günleri", 29 Eylül-2 Ekim'de Sirkeci Tren Garı'nda düzenlenecek.

Dünya Dergiler Birliği tarafından bu yıl Mevlana İdris Zengin anısına gerçekleştirilecek etkinlikte, ulusal ve uluslararası dergiler okurla buluşacak.

İlki 2010'da düzenlenen etkinlikte fanzin ve online dergilerle gençlik, okul, kurum ve kuruluşların kültürel yayın yapan dergileri yer alacak.

Kültürel etkinlikler, söyleşiler ve seminerlerin de gerçekleşeceği dergi günlerine, "dergibir.com" sitesinden başvuru yapılabilecek.

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Kaynak: AA

Mevlana İdris, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 13. Uluslararası Dergi Günleri, 29 Eylül'de başlayacak - Son Dakika

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