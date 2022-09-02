Dünya Dergiler Birliği tarafından bu yıl Mevlana İdris Zengin anısına gerçekleştirilecek etkinlikte, ulusal ve uluslararası dergiler okurla buluşacak.

Kaynak: AA

Mevlana İdris, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 13. Uluslararası Dergi Günleri, 29 Eylül'de başlayacak - Son Dakika

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