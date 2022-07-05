İlçe kırsalındaki yangın olayı, Yenice Mahallesi Çengelli Çiftliği Kuzupınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, biçilmeye hazırlanan bezelye tarlasında yangın çıktı. Yangın büyüyerek buğday tarlasına da sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Süleymanpaşa ve Çorlu itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın çiftçilerin de desteğiyle söndürüldü.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 130 dönüm ekili bezelye ile 40 dönüm buğday alev alev yandı - Son Dakika

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