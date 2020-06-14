14 Haziran 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

14 Haziran 2020 Star Yayın Akışı

14 Haziran 2020 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:15 Suikastçı 00:20 Aramızda Kalsın 01:00 Bir Demet Tiyatro 02:00 Çember: Acı İntikam 02:30 Çilek Kokusu 03:30 Benim Tatlı Yalanım 04:30 Benim Tatlı Yalanım 05:00 Güzel Köylü 05:15 Çilek Kokusu 07:00 Hayat Bazen Tatlıdır 10:00 Evde Hareket Zamanı 10:45 Benim Tatlı Yalanım 13:45 Çilek Kokusu 14:45 Çilek Kokusu 16:15 Güzel Köylü 16:45 Kızıl Elmas 18:45 Star Haber 20:00 Suikastçı 20:00 Çin Seddi 22:30 Bir Demet Tiyatro 23:30 Çin Seddi

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi

Genç oyuncu işi abarttı! Küvette çıplak poz verip mahrem yerlerini köpükle kapattırdı

CZN Burak, "Bana televizyon alacak yok mu?" diyen fenomen Alp Kılınç'ın evine televizyon gönderdi

39 yaşındaki Betül Demir, mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı

ABD'li yıldız şarkıcı Türk çıktı! Baklavalı paylaşımı mest etti

Mustafa Ceceli ve Selin İmer'in romantik anları! Birbirlerini öpücüklere boğdular

Survivor'da Elif ve Nisa dokunulmazlık oyununda sakatlandı

Muhabirle tartışarak karakolluk olan Emre Kınay, olaylı geceyi anlattı: Hakaret ve tahrik vardı

Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza, baba oluyor

Feci kazadan yaralı kurtulan şarkıcı Lara o anları anlattı: Mucize eseri hayattayım

Mihriban türküsü performansıyla Twitter'da gündem olan Demet Akalın, eleştirileri tiye aldı

Mihriban türküsünü okuyan Demet Akalın'ın performansı beğenilmeyince Twitter'da trend oldu

Yapımcı Elif Dağdeviren Maçka Parkı'nda saldırıya ve tacize uğradı

Hazal Kaya'dan "Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez

Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı