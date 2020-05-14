14 Mayıs 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Gurbetçi Şaban

00:30 Aramızda Kalsın

02:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

04:10 Erkenci Kuş

04:15 Kiralık Aşk

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:20 Evde Hareket Zamanı

10:10 Kiralık Aşk

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:45 Erkenci Kuş

18:30 Star Haber

20:00 İşler Güçler

20:00 Sen Kimsin

22:30 Altın