14 Mayıs 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Gurbetçi Şaban
00:30 Aramızda Kalsın
02:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
04:10 Erkenci Kuş
04:15 Kiralık Aşk
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:20 Evde Hareket Zamanı
10:10 Kiralık Aşk
13:30 Gerçeğin Peşinde
16:45 Erkenci Kuş
18:30 Star Haber
20:00 İşler Güçler
20:00 Sen Kimsin
22:30 Altın