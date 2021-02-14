Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:20 Maraşlı
00:20 Bir Zamanlar Çukurova
03:00 Kanatsız Kuşlar
05:00 Bir Zamanlar Çukurova
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Hercai
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet
11:45 Dizi TV
12:35 Akıncı
13:30 Kediler ve Köpekler
15:20 Maraşlı
15:50 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
20:00 Hercai
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 14 Şubat 2021 Atv Yayın Akışı - Son Dakika