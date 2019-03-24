Son Dakika Haberleri: 14 Yaşındaki Çocuk Kaza Yaptı: 2 Yaralı

14 Yaşındaki Çocuk Kaza Yaptı: 2 Yaralı

1 saat önce

Kadıköy'de 14 yaşındaki bir çocuk ve arkadaşı henüz bilinmeyen bir şekilde otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek direğe vurdu.

14 Yaşındaki Çocuk Kaza Yaptı: 2 Yaralı, System.String[]
Kadıköy'de 14 yaşındaki bir çocuk ve arkadaşı henüz bilinmeyen bir şekilde otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek direğe vurdu. Kazada otomobil içerisinde bir kişi sıkışarak ağır yaralanırken bir kişi de hafif şekilde yaralandı.

Olay, 06.00 saatlerinde, Kadıköy Acıbadem Mahallesi, Sarayardı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Erol B. (14) yönetimindeki 41 DT 225 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir şekilde kontrolden çıkarak direğe yan bir şekilde vurdu. Kazada sürücü Erol B. ile beraberindeki Enes D. (14) otomobil içerisinde sıkıştı. Durumu gören bazı vatandaşlar hemen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yolcu koltuğunda oturan Enes D.'yi çıkartarak ambulansa bindirdi. Sürücü koltuğunda oturan Erol B.'yi de itfaiye ekipleri otomobili keserek çıkartabildi. Yaralanan şahıslar Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Enes D.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Erol B. durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 06:40 Kaynak: İHA

Kadıköy, 3. Sayfa
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