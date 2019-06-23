14 yaşındaki çocuk lösemiye yenik düştü
12 dakika önce
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde lösemi teşhisi konulan 14 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 12:38 Kaynak: İHA
'nin Gölcük
ilçesinde lösemi teşhisi konulan 14 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Gölcük'te yaşayan Engin ve Arzu Saral çifti, 14 yaşındaki oğulları Mustafa Saral'ı 27 Mayıs tarihinde kendisini yorgun hissettiğini ve nefes almakta güçlük çektiğini söylemesi üzerine hastaneye götürdü. Hastanede yapılan tetkikler sonucunda Mustafa'ya lösemi teşhisi konuldu. İstanbul Ümraniye
Çocuk Hastanesinde tedavi altına alınan Mustafa, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 8. sınıf öğrencisi olan Mustafa Efe
Saral'ın cenazesi daha sonra morga kaldırıldı. - KOCAELİ
Ücretsiz kartıyla midibüse binmeye çalışan engelli öğretmen, sürücü tarafından darp edildi
Kız kardeşine sarkıntılık yaptığını iddia ettiği şahsı bıçakla yaraladı
Otomobil ortadan ikiye bölündü, 2 kişi feci şekilde öldü!
Erzincan'da şaşkına çeviren görüntü! İnekleri tarlada bu halde buldular