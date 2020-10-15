15 Ekim 2020 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika

15 Ekim 2020 Tv8 Yayın Akışı
15.10.2020 06:43
15 Ekim 2020 Perşembe günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?
Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Kırmızı Oda
01:17 Doğduğun Ev Kaderindir
02:30 En Şık Benim
03:00 Doya Doya Moda
03:30 Kırmızı Oda
04:30 8x8
04:50 En Şık Benim
05:15 Bilginiz Olsun
06:00 Oynat Bakalım
06:00 En Şık Benim
07:15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Masterchef Türkiye 2020
13:00 Doya Doya Moda
14:00 Doya Doya Moda
16:30 En Şık Benim
18:15 En Şık Benim
20:00 Doğduğun Ev Kaderindir
20:00 Masterchef Türkiye 2020
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla tarımda 'torba yasa' geri çekildi, hobi bahçeleri düzenlemesi ertelendi Güzel oyuncu Tuvana Türkay'ın sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı Zeynep Alkan'dan yeni yaşında derin yırtmaçlı elbisesiyle iddialı pozlar Rize'de inanılmaz olay! Rögardan insan çıktı, görenler büyük şaşkınlık yaşadı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tek tek saydı! İşte son dönemde vaka sayısı artan 9 ilimiz Erdoğan'ın açıkladığı yeni doğal gaz müjdesinin detayları netleşti! Yeni rezerv miktarı Türkiye'yi ihya edecek "Şehir dışına çıkıyorum" diyen adam, sevgilisine düğün yaparken karısına yakalandı Putin, Rusya'da ikinci koronavirüs aşısının tescillendiğini duyurdu