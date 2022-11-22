Antalya'da korkunç olay: Genç kadın, 15 katlı binanın çatısından beton zemine düşerek feci şekilde can verdi - Son Dakika
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Antalya'da korkunç olay: Genç kadın, 15 katlı binanın çatısından beton zemine düşerek feci şekilde can verdi

22.11.2022 18:40

Antalya'da bir genç kadın, 15 katlı binanın çatısından beton zemine düşerek feci şekilde yaşamını yitirdi. Apartmanda yaşamadığı öğrenilen kadının, bir bina sakininden kurutulan sebzeleri almak için çatının anahtarını aldığı ileri sürülürken, emniyet güçleri intihar ihtimali üzerinde duruyor.

Antalya'da binadan yere düşen bir kişinin olduğunu fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde, üzerinden kimlik çıkmayan 20-25 yaşlarındaki bir kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, olayla ilgili inceleme başlatırken, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. İntihar üzerinde yoğunlaşan ekipler, olay yerinde toplanan meraklı kalabalığı uzaklaştırmak için yoğun çaba harcadı.

Genç kadın, 15 katlı binanın çatısından beton zemine düşerek öldü

"KURUTULAN SEBZELERİ ALACAĞIM"

Genç kadının apartman sakini olmadığı ve apartmanın çatısındaki kapıyı açabilmek için aynı binada ikamet eden bir vatandaşın küçük yaştaki çocuğuna, 4. kattaki bir daireye misafirliğe geldiğini, kurutulan sebzeleri almak istediğini söyleyip çatının anahtarını aldığı ileri sürüldü. Genç kadının cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası kimlik tespiti ve ölüm nedeni araştırılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Genç kadın, 15 katlı binanın çatısından beton zemine düşerek öldü
Kaynak: İHA
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112 Acil Çağrı, Antalya, Güneş, Kepez, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da korkunç olay: Genç kadın, 15 katlı binanın çatısından beton zemine düşerek feci şekilde can verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da korkunç olay: Genç kadın, 15 katlı binanın çatısından beton zemine düşerek feci şekilde can verdi - Son Dakika
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