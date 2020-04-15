15 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:40 Süper Lig Galatasaray Goller
00:40 SÜPER LİGTRABZONSPOR GOLLER
00:50 Süper Lig Beşiktaş Goller
00:55 Takvim Yaprakları
01:00 2010 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI GRUP MAÇI
01:00 İspanya - İsviçre
02:40 Spor Akşamı
03:40 Arsenal Goller
03:40 Manchester United Goller
04:00 2010 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI GRUP MAÇI
04:00 Almanya - İngiltere
05:40 Lig Hatırası 89-90
05:40 SÜPER LİGBAŞAKŞEHİR GOLLER
05:55 Spor Kitaplığı
06:00 Lig Hatırası 89-90
06:10 Almanya Bundesliga Özetler
06:30 Süper Lig Özetler
06:55 Kamu Spotu: Evde Spor
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Formula E Sokak Yarışları
07:25 CHELSEA GOLLER
07:30 Manchester United Goller
07:50 Spor ve Sağlık
07:55 Kamu Spotu: İşte Spor
08:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:45 Nedir, Nasıl Oynanır?
09:55 Kamu Spotu: Evde Spor
10:00 Spor Bülteni
10:25 Kamu Spotu: İşte Spor
10:30 Almanya - İngiltere
10:30 2010 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI GRUP MAÇI
12:10 Spor Kitaplığı
12:15 Güney Afrika - Uruguay
12:15 2010 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI GRUP MAÇI
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Spor Bülteni
14:55 Kamu Spotu: Evde Spor
15:00 Lig Hatırası 89-90
15:55 Kamu Spotu: İşte Spor
16:00 Slovenya - ABD
16:00 2010 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI GRUP MAÇI
17:40 Siyah Beyaz Anılar
17:55 Kamu Spotu: Evde Spor
18:00 Spor Ana Haber
18:40 İngiltere Premier Lig Goller
18:55 Takvim Yaprakları
19:00 Unutulmaz Maçlar
20:15 Süper Lig Özetler
20:40 Almanya Bundesliga Özetler
20:45 2018 Dünya Kupası En Güzel 10 Gol
20:55 Kamu Spotu: İşte Spor
21:00 Lig Hatırası 89-90
21:55 Kamu Spotu: Evde Spor
22:00 Spor Akşamı
22:00 Bir Zamanlar
23:00 2010 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI GRUP MAÇI
23:00 Fransa - Meksika