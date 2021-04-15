15 Nisan 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

01:15 Gönül Dağı

02:40 Mesnevi'den Hikayeler

03:00 Sahur Bereketi

04:50 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

05:45 Bir Yusuf Masalı

08:00 Mesnevi'den Hikayeler

08:20 Kuşlarla Yolculuk

09:05 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

10:15 Türkan Hanım'ın Konağı

12:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

15:00 Acemi Anneler

16:15 Mavera

18:00 Ana Haber

18:25 Doğrusu Ne?

18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 Bir Zamanlar Kıbrıs

23:45 Mavera