Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:20 Bir Zamanlar Çukurova
00:20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
02:50 Kanatsız Kuşlar
03:20 Kanatsız Kuşlar
05:30 Bir Zamanlar Çukurova
07:30 atv’de Hafta Sonu
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet
11:45 Dizi TV
12:35 Akıncı
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
15:50 Bir Zamanlar Çukurova
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Hercai
20:00 Maraşlı
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 15 Şubat 2021 Atv Yayın Akışı - Son Dakika