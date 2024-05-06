1 sezonda 2 ayrılık! Nenad Bjelica, Almanya'da da tutunamadı - Son Dakika
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Spor

1 sezonda 2 ayrılık! Nenad Bjelica, Almanya'da da tutunamadı

Trabzonspor'un ardından Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'i çalıştıran teknik direktör Nenad Bjelica, başarısız sonuçların ardından ligin bitimine 2 hafta kala takımdan gönderildi.

06.05.2024 18:15
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Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'in başına geçen Nenad Bjelica, Almanya'da da istediğini alamadı.

LİG BİTMEDEN GÖNDERİLDİ

Bundesliga'da kümede kalma mücadelesi veren Union Berlin, başarısız sonuçlar sonrası Nenad Bjelica ile yollarını ayırdığını açıkladı. Alman ekibinde sezonun bitimine iki hafta kala Bjelica'dan boşalan koltuğa U19 takımının çalıştırıcısı Marco Grote oturacak.

BUNDESLIGA PERFORMANSI

18 Nisan 2023'te Trabzonspor'un başına geçen tecrübeli teknik adam, kötü sonuçların ardından 11 Ekim 2023'te görevden ayrılmıştı. 27 Kasım 2023'te Union Berlin'in başına geçen Bjelica, Alman ekibinde de tutunamadı. Union'da 22 maça çıkan 52 yaşındaki hoca, 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı.

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Son Dakika Spor 1 sezonda 2 ayrılık! Nenad Bjelica, Almanya'da da tutunamadı - Son Dakika

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