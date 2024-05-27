Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları başladı! İstanbul'da sokaklar sarı-kırmızı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları başladı! İstanbul'da sokaklar sarı-kırmızı

Galatasaray\'ın şampiyonluk kutlamaları başladı! İstanbul\'da sokaklar sarı-kırmızı

Trendyol Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'da kutlamalar başladı. Sarı-kırmızılı futbolcuların bulunduğu otobüs kupa törenine gitmek için Galatasaray Lisesi'nin önünden stadyuma doğru hareket ederken, taraftarlar otobüsün etrafını sardı ve takımlarını tezahüratlarla kutlamalara uğurladı. Aslan'ın otobüsü, taraftarlarında katıldığı konvoyla RAMS Park'a ulaştı.

27.05.2024 19:26
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Galatasaray, Trendyol Süper lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayarak üst üste ikinci, toplamda ise 24. kez mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, gerçekleştirilecek kupa törenine gitmek için saat Galatasaray Lisesi'nin önünden stadyuma doğru hareket etti. Taraftarlar takıma yoğun ilgi gösterdi.

Kutlamalar başladı! Galatasaray stadyuma böyle geldi

KUTLAMALAR LİSEDEN BAŞLADI

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, kupa töreni için saat stadyuma doğru hareket etti. Galatasaray Lisesi'nin girişinde toplanan taraftarları selamlayan sarı-kırmızılı oyuncular sonrasında okulun önündeki otobüsle stada doğru hareket etti. Galatasaraylı taraftarlar, oyuncuların bulunduğu otobüsünün etrafını sardı ve takımları lehine tezahüratlar yaptı.

Kutlamalar başladı! Galatasaray'da şampiyonluk coşkusu yaşanıyor

TAKIM RAMS PARK'A ULAŞTI

Üstü açık otobüsle saat 17.30'da Galatasaray Lisesi önünden taraftarlarında katıldığı büyük bir konvoyla RAMS Park'a hareket eden Galatasaray; Galatasaray Lisesi, Osmanbey, Şişli, Mecidiyeköy, Büyükdere Caddesi, RAMS Park güzergahını izledi.

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları başladı! İstanbul'da sokaklar sarı-kırmızı
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları başladı! İstanbul'da sokaklar sarı-kırmızı
Kutlamalar başladı! Galatasaray stadyuma böyle geldi
Kutlamalar başladı! Galatasaray stadyuma böyle geldi

ÜNLÜLER KONSER VERECEK

RAMS Park'ta DJ Suat Ateşdağlı, Zara, Emircan İğrek, Uzi ve Edis gibi isimlerin sahne alacak. Galatasaray'ın Icardi ile özdeşleşen Aşkın Olayım şarkısını seslendiren ve daha önceki kutlamalarda yer alan Simge ise kutlamalara katılmayacak.

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları başladı! İstanbul'da sokaklar sarı-kırmızı
Kutlamalar başladı! Galatasaray stadyuma böyle geldi
Kutlamalar başladı! Galatasaray stadyuma böyle geldi
Kutlamalar başladı! Galatasaray stadyuma böyle geldi

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Son Dakika Spor Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları başladı! İstanbul'da sokaklar sarı-kırmızı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Emrah Aytekin: Mehmet Büyükekşi yok mu? 26 21 Yanıtla
    Salih Akinci: Stadta kapıda karşılayacaktır 17 8 Galatasaray Spor kulübü: Anneniz hanımefendide burada 9 12
  • Aykut Türkmen: Ali Koç da davetli. Adamım umrunda mı fb 9 2 Yanıtla
  • Göksel Tuygun: ÇOK BÜYÜKSÜN GALATASARAY BU YAŞATTIĞIN GURUR YETER BİZE! 6 2 Yanıtla
  • ferhat eser: bir tane korna sesi duymadık :))) 1 1 Yanıtla
  • Zorro: Mehmet buyukeksiden guzel bi poz bekliyoruz icardiyle yapraaammm 0 0 Yanıtla

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