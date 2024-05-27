Galatasaray\'ın şampiyonluk kutlamaları başladı! İstanbul\'da sokaklar sarı-kırmızı

Spor

Galatasaray, Trendyol Süper lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayarak üst üste ikinci, toplamda ise 24. kez mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, gerçekleştirilecek kupa törenine gitmek için saat Galatasaray Lisesi'nin önünden stadyuma doğru hareket etti. Taraftarlar takıma yoğun ilgi gösterdi.

KUTLAMALAR LİSEDEN BAŞLADI

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, kupa töreni için saat stadyuma doğru hareket etti. Galatasaray Lisesi'nin girişinde toplanan taraftarları selamlayan sarı-kırmızılı oyuncular sonrasında okulun önündeki otobüsle stada doğru hareket etti. Galatasaraylı taraftarlar, oyuncuların bulunduğu otobüsünün etrafını sardı ve takımları lehine tezahüratlar yaptı.

TAKIM RAMS PARK'A ULAŞTI

Üstü açık otobüsle saat 17.30'da Galatasaray Lisesi önünden taraftarlarında katıldığı büyük bir konvoyla RAMS Park'a hareket eden Galatasaray; Galatasaray Lisesi, Osmanbey, Şişli, Mecidiyeköy, Büyükdere Caddesi, RAMS Park güzergahını izledi.

ÜNLÜLER KONSER VERECEK

RAMS Park'ta DJ Suat Ateşdağlı, Zara, Emircan İğrek, Uzi ve Edis gibi isimlerin sahne alacak. Galatasaray'ın Icardi ile özdeşleşen Aşkın Olayım şarkısını seslendiren ve daha önceki kutlamalarda yer alan Simge ise kutlamalara katılmayacak.